Minambiente destaca participación de más de 1.500 líderes en cumbre de transición energética

Santa Marta

En el Teatro Santa Marta, la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, entregó un balance de la Primera Conferencia para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles, destacando una amplia participación internacional y una agenda diversa con cerca de 20 eventos entre asambleas, talleres y espacios de diálogo.

Según explicó, el encuentro reunió al menos 1.500 participantes, logrando por primera vez una interacción equilibrada entre gobiernos, sociedad civil y otros actores clave en la discusión energética global.

Dentro de los asistentes, la funcionaria resaltó la presencia de alrededor de 35 parlamentarios de distintos países, así como más de 10 gobiernos subnacionales, entre ellos una delegación del estado de California, en Estados Unidos.

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A esto se sumó la participación de comunidades indígenas, con un encuentro de al menos 35 autoridades tradicionales en el resguardo de Katanzama, en el Magdalena, además de unos 500 académicos y científicos que impulsaron la creación de un panel especializado para acompañar procesos de transición energética justa a nivel mundial.