Judicializados funcionarios por presunta expedición de documentos a migrantes en el Magdalena

Magdalena

La Fiscalía General de la Nación judicializó a la funcionaria de la Registraduría Municipal de Fundación, Magdalena, Milena Sanjuanelo Castiblanco; a los exservidores Karen Liliana Mariño Rodríguez y Aníbal José Rojano Arévalo; y al guarda de seguridad, Luis Alberto Cantillo Vizcaíno, por su presunta participación en una red señalada de tramitar fraudulentamente documentos de identidad colombianos a ciudadanos venezolanos y dominicanos.

Según la información entregada por la entidad, estas personas son señaladas de intervenir de manera irregular en 20 eventos delictivos en los que fueron gestionados registros civiles, tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía, a cambio de sumas que oscilaban entre 1.200 y 1.500 dólares.

Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI – por sus siglas en inglés), de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, el Ejército Nacional y Migración Colombia capturaron a los funcionarios y exfuncionarios en diligencias realizadas en Santa Marta y Fundación Magdalena.

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Por disposición de un juez de garantías, Milena Sanjuanelo Castiblanco y Aníbal José Rojano Arévalo deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia. Los demás procesados seguirán vinculados a la investigación.