Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

22 may 2026 Actualizado 13:21

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Judicializados funcionarios por presunta expedición de documentos a migrantes en el Magdalena

Los documentos expedidos les permitieron a los migrantes transitar con libertad por el país y obtener pasaportes para salir como si fueran ciudadanos colombianos hacia Estados Unidos,

México y países de Europa.

Judicializados funcionarios por presunta expedición de documentos a migrantes en el Magdalena/ Fiscalía

Judicializados funcionarios por presunta expedición de documentos a migrantes en el Magdalena/ Fiscalía

Judicializados funcionarios por presunta expedición de documentos a migrantes en el Magdalena/ Fiscalía
Añadir Caracol Radio en Google

Magdalena

La Fiscalía General de la Nación judicializó a la funcionaria de la Registraduría Municipal de Fundación, Magdalena, Milena Sanjuanelo Castiblanco; a los exservidores Karen Liliana Mariño Rodríguez y Aníbal José Rojano Arévalo; y al guarda de seguridad, Luis Alberto Cantillo Vizcaíno, por su presunta participación en una red señalada de tramitar fraudulentamente documentos de identidad colombianos a ciudadanos venezolanos y dominicanos.

Según la información entregada por la entidad, estas personas son señaladas de intervenir de manera irregular en 20 eventos delictivos en los que fueron gestionados registros civiles, tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía, a cambio de sumas que oscilaban entre 1.200 y 1.500 dólares.

Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI – por sus siglas en inglés), de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, el Ejército Nacional y Migración Colombia capturaron a los funcionarios y exfuncionarios en diligencias realizadas en Santa Marta y Fundación Magdalena.

Le puede interesar:

ANT recupera y entrega más de 140 hectáreas al pueblo Kogui en la Sierra Nevada de Santa Marta

Por disposición de un juez de garantías, Milena Sanjuanelo Castiblanco y Aníbal José Rojano Arévalo deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia. Los demás procesados seguirán vinculados a la investigación.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir