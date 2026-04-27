Millonarios vs. Sao Paulo en Copa Sudamericana: fecha, hora y cómo seguir el partido

Millonarios vuelve al ruedo en el torneo internacional. Luego de vencer al Deportes Tolima en El Campín y llegar con vida a la última jornada del todos contra todos de la Liga Colombiana, el cuadro capitalino mide fuerzas ante Sao Paulo en la tercera fecha de la Copa Sudamericana.

Este compromiso correspondiente al Grupo C será determinante para ambos equipos, debido a que el liderato está en disputa: si gana el cuadro brasileño, se mantendrá primero y tendrá todo para clasificarse directamente a los octavos de final; si triunfa el elenco albiazul por una buena diferencia de gol, podría quedar como líder de la zona.

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Se espera un partidazo entonces en la capital colombiana, escenario en el que los dirigidos por Fabián Bustos derrotaron por la mínima diferencia (1-0) al Boston River uruguayo (anotación de Carlos Darwin Quintero).

En cuanto a las novedades del cuadro local, se esperan cambios en la defensa: Jorge Arias y Andrés Llinás regresarían al once titular en lugar de Álex Morenos Paz y Danovis Banguero. Ahora bien, habrá que esperar si Bustos mantiene a estos dos zagueros en el fondo o si vuelve a armar la línea de cinco con el uruguayo Édgar Elizalde.

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Y de lo anterior dependerá también si mantiene a Sebastián Viveros del Castillo en la mitad y a David Mackalister Silva detrás del punta; o si por el contrario, vuelve a la nómina el delantero argentino Rodrigo Contreras.

Por otro lado, en cuanto al equipo visitante, el técnico Roger Machado presentó seis bajas en su lista de viajeros: Luciano, Jonathan Calleri, Arthur, Danielzinho, Lucas Ramon, Rafael Tolói y Enzo Díaz.

Fecha, hora y cómo seguir el partido Millonarios vs. Sao Paulo

El partido entre Millonarios y Sao Paulo, válido por la tercera jornada del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026, se llevará a cabo este marte 28 de abril a partir de las 7:30 de la noche. Recuerde que la transmisión de este partido quedará a cargo de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto EN VIVO lo podrá seguir por la página web de Caracol Deportes.

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