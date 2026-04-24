La agrupación de rock Foo Fighters estrena su nuevo trabajo discográfico ‘You Favorite Toy’

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JANUARY 30: (L-R) Ilan Rubin, Nate Mendel, Rami Jaffee, Pat Smear, Chris Shiflett and Dave Grohl of Foo Fighters attend 2026 MusiCares Person of the Year Honoring Mariah Carey on January 30, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy) / Kevin Mazur

La agrupación de rock estadounidense Foo Fighters estrenó este viernes su nuevo trabajo discográfico ‘Your Favorite Toy’.

Este es el duodécimo disco de estudio de la banda liderada por Dave Grohl.

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Producido por la propia banda y Oliver Roman, es el primer álbum de estudio de la banda en el que participa el baterista Ilan Rubin.

El álbum fue anunciado el 19 de febrero de 2026, junto con el lanzamiento de su primer sencillo, que le da nombre al disco, descrito por Grohl como la canción que marcó la dirección y el tono general del disco, tras un largo período de experimentación.

El álbum se grabó en el estudio casero de Dave Grohl y luego se realizaron grabaciones adicionales en el estudio de la banda, ‘Studio 606’, ubicado en Los Ángeles.

Este disco es la continuación de ‘But Here We Are’ de 2023, creado tras la muerte de su exbaterista, Taylor Hawkins, y en el que Dave Grohl interpretó las partes de batería.

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Durante 2024 y 2025, la banda trabajó en nuevo material, dando forma finalmente a un conjunto de canciones más ruidosas y enérgicas, tras la creación del primer sencillo que lleva el mismo nombre del disco.

El álbum marca el primer trabajo de estudio de Foo Fighters con el baterista Ilan Rubin, quien se unió al grupo tras los cambios en la formación de gira tras la muerte de Hawkins.