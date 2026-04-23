Jueves 23 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

La estatua de Simón Bolívar en los días de sol y cielo azul en Armenia. Foto: Adrián Trejos

Armenia

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En el Quindío, fueron capturadas 39 personas en operativos contra el homicidio, el tráfico de estupefacientes y el hurto, 15 de las cuales eran mujeres, y pertenecían a una banda responsable de 53 homicidios en ese departamento.

la Policía Nacional a través de la Seccional de Investigación Criminal en articulación interinstitucional con la fiscalía general de la Nación y CTI la desarticulación de una peligrosa estructura criminal dedicada al homicidio y al tráfico de estupefacientes.

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Esta acción la desarrollaron a través de 36 diligencias de allanamiento y registro en los municipios de Armenia, Montenegro y Quimbaya, dejando como resultado la captura de 39 personas (35 por orden judicial y 4 en flagrancia) entre ellas 15 mujeres.

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Igualmente, incautaron 17 armas de fuego 469 cartuchos de munición de diferente calibre, 210 gramos de bazuco, 30 dosis de marihuana 7 celulares y 01 vehículo con los que realizaban las actividades delictivas.

El comandante de la Policía, coronel Carlos Mario Bustamante explicó que, con este resultado operativo, se esclarecen 53 víctimas de homicidio en los años 2024, 2025 y 2026, en el departamento del Quindío.

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En Armenia fue capturado un contratista de la gobernación del Quindío sindicado del delito de homicidio, el detenido era también líder social y contaba con protección de la unidad nacional de protección

A través de un comunicado el secretario del interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez se refirió a la captura de un contratista de la dependencia en las últimas horas en Armenia.

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En el comunicado indica que, en relación con las recientes informaciones sobre la captura de Osvaldo Tavera Benítez, la secretaría del interior aclara que " El ciudadano en mención mantiene actualmente un contrato de prestación de servicios profesionales con la Administración Departamental, el cual se venía ejecutando conforme a las obligaciones contractuales establecidas"

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Agrega que “A partir de la fecha, y en atención a los hechos conocidos, el Gobierno del Quindío procederá a evaluar y adoptar las decisiones de carácter legal y administrativo correspondientes frente a la ejecución del contrato, en el marco de la normatividad vigente”

Aclara además que “al momento del perfeccionamiento del contrato, el contratista cumplió con la totalidad de los requisitos de ley exigidos, incluyendo la verificación de antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales, sin que se registrara en ese momento ningún tipo de anotación o señalamiento en su contra”

Finaliza el comunicado subrayando " El Gobierno del Quindío pone a disposición de las autoridades competentes la totalidad del expediente contractual, así como cualquier información que sea requerida"

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Policía investiga denuncia por presunto caso de violencia intrafamiliar que involucra a una mujer policía en Armenia.

A través de un comunicado indican que “Frente a las recientes publicaciones que circulan en redes sociales, relacionadas con un presunto caso de violencia intrafamiliar que involucraría a una integrante de la Policía Nacional, este comando de policía se permite informar lo siguiente.

En primer lugar, es importante precisar que la información difundida en dichas publicaciones no contiene datos suficientes que permitan la plena identificación de las partes involucradas, o determinar la existencia de un caso específico. Sin embargo, y en atención a la coincidencia de algunos hechos mencionados, es posible inferir que podría tratarse de un caso que es de conocimiento de la Oficina de Control Disciplinario Interno.

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En tal sentido, es esencial informarles a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general, que, frente a estos hechos, la Policía Nacional actuó de manera oportuna, recepcionando la queja del presunto afectado en la Oficina de Atención y Servicio al Ciudadano, donde posteriormente se apertura una investigación disciplinaria desde el pasado 7 de abril del año 2026, en estricto cumplimiento de la normatividad vigente. Así mismo, esta actuación fue debidamente comunicada al quejoso, garantizando su derecho a la información.

Por tratarse de una investigación en curso, es necesario reiterar que conforme al artículo 115 de la Ley 1952 de 2019 “Código General Disciplinario”, existe reserva legal sobre las actuaciones disciplinarias, lo que impide pronunciarse en detalle sobre el contenido del proceso o las decisiones que se adopten en su desarrollo.

Frente a afirmaciones como un presunto “encubrimiento institucional”, “lentitud” o “parcialidad”, la Policía Nacional es enfática en señalar que no existe ningún tipo de tolerancia frente a conductas contrarias a la ley o a la ética institucional, y todas las actuaciones se adelantan con base en los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia.

Las decisiones disciplinarias no pueden adoptarse con base en presiones externas o percepciones, sino en el marco de las normas sustanciales y procesales, realizando un análisis riguroso de las pruebas y velando por el debido proceso; En tal sentido, respetamos el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. No obstante, es importante que cualquier señalamiento que comprometa la integridad institucional esté sustentado en información verificable.

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Más de 2.000 armas blancas han sido incautadas por las autoridades en Armenia tras operativos de control y prevención, la mayoría de los homicidios se generan con este elemento

En la ciudad refuerzan el plan despertar con el fin de garantizar la seguridad en la ciudad y generar operativos para la respectiva incautación. Precisamente el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez indicó que el plan despertar no solo conlleva levantar a los habitantes en situación de calle de algunos sitios sino realizar los registros correspondientes.

Resaltó que es clave este trabajo operativo y preventivo puesto que muchos de los lesionados y los homicidios son generados con armas blancas.

Enfatizó que diariamente establecen la incautación de cerca de 30 armas blancas por lo que a la fecha hay más de dos mil incautadas lo que refleja un buen balance de intervención para hacerle frente a los hechos delictivos de la ciudad.

Recordó que las acciones se desarrollan priorizando sectores como el CAM, la CHEC, Hierros de Occidente, los puentes de la 26, barrio La Aldea, parque Cafetero, plaza de Bolívar y la peatonal de la 14.

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Familiares de víctima mortal de accidente de tránsito en Armenia desmienten información que circula en redes sociales

Estamos hablando de Brayan Andrés Arango Arias de 29 años quien falleció tras perder el control de su motocicleta en el sector de la calle 50 de la ciudad.

Luis Gerardo Bedoya es cuñado de la víctima y sostuvo que el caso se registró en horas de la tarde del pasado domingo 19 de abril cuando cayó de su motocicleta, se levantó consiente y sin ninguna afectación de su cuerpo visiblemente, pero fue remitido a la clínica Santa Ana cuando considera el más cercano era el hospital del Sur.

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Detalló que tras estudios médicos se determinó que registraba hemorragia interna severa por lo que fue remitido al hospital San Juan de Dios tras petición de los familiares donde finalmente falleció el pasado lunes 20 de abril.

A raíz del fallecimiento se publicaron noticias a través de portales de redes sociales lo que cuestionó el familiar es que al exponer a su familiar han recibido comentarios malintencionados que generan mayor dolor a su pérdida. Asimismo, desmintió que fuera hincha del América como circula en redes sociales puesto que ya no hacia parte de las barras bravas lo que estigmatiza a su familiar.

Recordó que avanza en los trámites para recibir el cuerpo ya que el proceso de autopsia estaba siendo realizado en Pereira.

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El director administrativo de la Caja de Compensación Familiar, Comfenalco, Quindío José Fernando Montes manifestó que con el equipo de abogados respondieron a la multa que impuso la superintendencia de industria y comercio por presuntos sobrecostos en medicamentos

El directivo fue claro en ratificar que no hubo sobrecostos y tienen como demostrar que se trato de un error de digitación y que ninguna entidad de salud se vio afectada por esta situación y por eso esperan que la SIC en el fallo definitivo tenga en cuenta los argumentos y las pruebas presentadas por Comfenalco, Quindío ratificando que no hubo sobrecostos.

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La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), liderada por el director encargado Juan Esteban Cortés Orozco, realizó una visita técnica a la vereda La Primavera, en el municipio de Calarcá, con el propósito de continuar el seguimiento a las afectaciones generadas por la emergencia natural registrada el pasado 1 de abril, tras el desbordamiento del río Santo Domingo.

Durante la jornada se llevó a cabo un recorrido por varios de los sectores impactados, con la participación de la Alcaldía de Calarcá, la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Personería Municipal y otras entidades.

La CRQ informó que continuará realizando labores de monitoreo y evaluación en los puntos críticos identificados, así como seguimiento a la dinámica del cauce del río, con el fin de anticipar posibles riesgos, mitigar afectaciones y actuar de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

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En el Quindío refuerzan planes preventivos para evitar afectaciones en cultivos debido a las condiciones climáticas

Precisamente por la variabilidad climática se genera el riesgo de un impacto negativo para los cultivos y la producción, el director de desarrollo rural y medio ambiente de la gobernación del departamento, Luis Alberto Gómez reconoció que las afectaciones actualmente no han sido de gran magnitud debido a los periodos de lluvias y días soleados.

Sostuvo que el cambio climático es inminente y también sus efectos por lo que se preparan para lo que será el Fenómeno de El Niño para el segundo semestre de este año por lo que avanzan en la estructuración del plan de intervención.

Mencionó que están elaborando las piezas informativas para difundir a la comunidad y capacitaciones con el fin de estar preparados y mitigar las afectaciones en materia del agro. En cuanto a las lluvias que se han generado, reconoció que el impacto no ha sido directo debido a las condiciones climáticas que vive el departamento lo que es muy favorable para la producción.

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La Secretaría de Aguas e Infraestructura, en articulación con el Gobierno del Quindío, avanza en la ejecución de los Convenios Solidarios. Actualmente, se cuenta con 10 convenios en total, de los cuales cinco se encuentran en plena ejecución en distintos municipios, con el objetivo de mejorar la conectividad y las condiciones de la red vial secundaria.

En el desarrollo de estas obras, se adelantan trabajos de construcción de trinchos en puntos estratégicos, con el fin de brindar contención y estabilidad a las vías. De igual manera, se ejecutan labores de rocería y mantenimiento en corredores tipo placa huellas y vigacinta: intervenciones que permiten optimizar la movilidad y garantizar mayor seguridad para quienes transitan por estas zonas.

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Empresas Públicas de Armenia informó que este jueves 23 de abril de 2026 se llevará a cabo una suspensión programada del servicio de acueducto en el sector hidráulico 6, debido a labores operativas de tipo preventivo en el sistema.

La intervención tiene como objetivo garantizar el correcto funcionamiento del sistema de regulación y macromedición, por lo que se realizará la revisión interna de la válvula principal del sector. Estas acciones buscan asegurar la continuidad y calidad en la prestación del servicio a mediano y largo plazo.

El horario estimado de la suspensión será entre las 08:00 a.m. y las 11:00 a.m., con una duración aproximada de tres horas. EPA recomienda a los usuarios de los sectores afectados tomar las medidas necesarias para el almacenamiento de agua durante este periodo.

Los suscriptores impactados corresponden a los siguientes sectores: Arrayanes, bloques de Bosques de Pinares, C.R. La Villa, Ciudad Montecarlo, condominio Parque de la Villa, condominio Santa María del Parque, conjunto Balcones del Edén, conjunto La Villa, Pinares, urbanización Bosques de Pinares, urbanización Portal de Pinares y el sector del Estadio Centenario.

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Más de 100 animales han sido beneficiados en la clínica veterinaria de la universidad Alexander Von Humboldt de Armenia

En las últimas horas se llevó a cabo un encuentro con medios de comunicación con el fin de dar a conocer los logros que se han generado con el convenio que establece la universidad y la gobernación del Quindío para brindar diferentes servicios en pro de los animales del departamento.

En primer lugar, Catherine Prada dio a conocer que su perro ‘Negro’ tuvo una dificultad por una fractura en una de sus patas por lo que dieron con la clínica que de manera oportuna brindó la atención.

Sostuvo que lamentablemente el perrito perdió su patica debido a su afectación, pero destacó la labor de la clínica al generar la intervención de manera gratuita y segura. Recordó que su perro llegó de Buenavista de la mano con dos animalistas que estaba buscando la manera de realizar la cirugía debido a la fractura que sufrió en una de sus paticas.

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En ese mismo sentido se pronunció Diego Velásquez quien es coordinador de proyectos corporativos de Autopistas del Café y dio a conocer que llevan a cabo un proyecto denominado ‘Pon tus ojos en la vida’ para la protección de los animalitos.

Sostuvo que atienden los casos de los animales que están abandonados o atropellados por eso se vinculan a la iniciativa de la clínica traslado a dichos animales para que reciban la atención especializada y oportuna. Puntualmente se refirió al caso de ‘Negrita’ que es una perrita que fue atropellada y producto de esto le generó la afectación en uno de los ojitos donde finalmente lo perdió.

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La vicerrectora académica de la Universidad Alexander Von Humboldt, Adriana Gutiérrez reconoció que los alcances son muy importantes donde los estudiantes tienen la posibilidad de realizar sus prácticas y el impacto en materia social por la atención a los animales en estado de vulnerabilidad.

En cuanto a las cifras, señaló que en el año 2025 beneficiaron a 535 animalitos y a la fecha ya van 152 atenciones. Manifestó que los servicios más frecuentes están relacionados con el servicio de urgencias por accidentes y esterilizaciones porque incide en tener menos animalitos en las calles del departamento.

Finalmente, el director de desarrollo rural y medio ambiente de la gobernación departamental Luis Alberto Gómez mencionó que la articulación es fundamental para garantizar el bienestar animal. Este año la inversión es de 120 millones de pesos donde la gobernación otorga 80 millones y la universidad 30.

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La primera mesa de trabajo entre la Alcaldía de Armenia y la Asociación de Vendedores de Perecederos de Armenia, Asovepa, acordó que este viernes 24 de abril se dará inicio al proceso de reubicación con un primer sorteo dirigido a las personas previamente caracterizadas que se encontraban en los puestos de la calle 16.

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La Registraduría en el Quindío alerta porque más de 5.000 documentos de identidad no han sido reclamados de cara a las elecciones presidenciales

Recordemos que la primera vuelta de las elecciones presidenciales serán el próximo 31 de mayo y el único documento válido para ejercer el derecho al voto es la cédula de ciudadanía.

Un total de 4.618 personas que realizaron el trámite de su cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad en las diferentes sedes de la Registraduría en el departamento no se han acercado a reclamar su documento.

El delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el Quindío Carlos Eduardo Gallego dio a conocer que, de los documentos pendientes por reclamar, 3.294 son cédulas de ciudadanía y 1.324 son tarjetas de identidad y dijo que en el banco de documentos extraviados son alrededor de 500 documentos sin reclamar.

Es de anotar que, para reclamar los documentos los ciudadanos deben acercarse a la sede de la Registraduría donde realizaron el trámite, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en jornada continua.

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Hoy en Armenia se llevarán a cabo dos actividades relacionadas con las quejas por la actualización catastral, desde las 8 de la mañana en la Asamblea departamental se llevará a cabo debate sobre este tema y las 9 de la mañana en la plaza de Bolívar habrá protesta de líderes, campesinos y veedores precisamente sobre el tema catastro.

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La institución educativa CASD realizará hoy 23 de abril una jornada cultural para conmemorar el día internacional del Libro y del Idioma, con una puesta en escena que busca resaltar el valor de la lectura, la creatividad y el poder de la palabra.

Bajo el lema “Celebremos el poder del idioma con una historia que nos hará reír, pensar y soñar”, la actividad central será la adaptación colectiva del cuento original del autor Odin Dupeyron, a cargo de la Compañía de Teatro Necesario.

El evento se llevará a cabo en el auditorio del CASD y contará con la participación de estudiantes de los grados séptimo, octavo, noveno y décimo, quienes serán los principales protagonistas de esta experiencia artística y pedagógica.

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El Quindío epicentro hoy de dos grandes eventos, la quinta Convención del Sector de Alojamiento de Cotelco, y de la VIII Macrorrueda de Turismo de la Alianza del Pacífico con la participación de más de 200 expositores de Colombia y el pacífico

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En deportes, Desde hoy jueves 23 de abril el ciclista quindiano Diego Pescador con su equipo el Movistar Team participará en la Vuelta a Asturias en España, la primera etapa se cumplirá hoy desde las 6y20 de la mañana hora colombiana.

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De otro lado, La ratificación de sanciones para cuatro personas quienes no podrán ingresar al estadio Centenario, y la adopción de medidas para blindar la convivencia durante el juego entre Deportes Quindío y Envigado, fueron las conclusiones de la Comisión Local de Fútbol, liderada por La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno.

En el espacio definieron las medidas de seguridad y control para el encuentro, que se disputará este viernes 24 de abril a partir de las 8:15 p. m., y que hace parte de la primera jornada del grupo A de los cuadrangulares semifinales del torneo de la B del fútbol colombiano.

El secretario de gobierno Carlos Arturo Ramírez subrayó “Se insistió en la aplicación estricta de sanciones a personas que han incurrido en comportamientos contrarios a la convivencia dentro de escenarios deportivos, con el fin de prevenir hechos de violencia y cuidar la seguridad de los asistentes de la ciudad de Armenia.

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En este sentido, confirmaron que Juan Capote, Juan Restrepo y Carlos Cortés cuentan con una fecha restringida de ingreso al estadio, y Víctor Torres contará con restricción de una fecha y dos jornadas de trabajo comunitario, como medidas correctivas por conductas que afectaron la convivencia en partido anterior.

Entre otras disposiciones adoptadas, determinaron que el ingreso al estadio estará habilitado para mayores de 9 años, y la apertura de puertas se realizará a partir de las 7:00 p. m. Asimismo, se autorizó la estrategia de boletería 2x1 para facilitar el acceso de los asistentes.