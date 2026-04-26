Colombia inicia su camino en el Sudamericano Sub-17 con empate ante Argentina: tabla de posiciones / FCF

1.La Selección Colombia Femenina inició su camino en el Sudamericano Sub-17, certamen que da cupo al Mundial de la categoría, el cual se disputará este año en Marruecos.

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El cuadro nacional tuvo que remar desde atrás, debido a que a los 17 minutos Macarena Torre sorprendió a propios y extraños con un soberbio derechazo de más de 30 metros que se coló contra el palo izquierdo. Golazo.

Por si lo anterior no fuese suficiente, al 21′ Vanessa Puerta tuvo que abandonar el terreno por lesión y en su lugar ingresó Sally Garzón. Todo mal para el cuadro nacional.

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Pero el terror terminó a los 32 minutos, cuando Eidy Ruíz soltó un gran remate desde el borde del área que dejó sin reacción a la guardameta argentina. Poco más ocurrió en este entretenido duelo entre las dos favoritas del Grupo A.

Tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-17