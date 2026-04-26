Linda Caicedo responde con gol en el empate del Real Madrid Femenino: vea aquí la anotación

La figura de Linda Caicedo sigue creciendo en el fútbol europeo, y esta vez lo hizo en un contexto especial. La delantera colombiana no solo fue titular con el Real Madrid Femenino, sino que además asumió la responsabilidad de portar la banda de capitana por primera vez, un gesto de confianza del cuerpo técnico que terminó respaldando con una actuación determinante.

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El compromiso, disputado en el estadio Alfredo Di Stéfano frente al Dux Logroño por la jornada 26 de la Liga F, inició con intensidad por parte del conjunto local. Desde los primeros minutos, el equipo blanco mostró su intención de imponer condiciones, presionando alto y buscando profundidad por las bandas, precisamente donde Caicedo suele marcar diferencia.

La recompensa llegó muy temprano en el partido, gracias a una acción que resumió las principales virtudes de la atacante vallecaucana: velocidad, lectura de juego y contundencia en el área.

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Apenas transcurrían cuatro minutos cuando Linda Caicedo tomó el balón en zona central y comenzó una progresión con decisión. Tras avanzar algunos metros, descargó el balón hacia Alba Redondo y de inmediato atacó el espacio, filtrándose entre la defensa rival con inteligencia. La jugada se desarrolló a gran velocidad: Redondo entendió el movimiento y devolvió el pase en el momento justo, dejando a la colombiana frente al arco.

Ya en el área, Caicedo mantuvo la calma y definió con calidad, colocando el balón cruzado, lejos del alcance de la guardameta y ajustado al poste. Fue un remate preciso que significó el 1-0 parcial y que desató la celebración en el banquillo madridista.

Así fue el gol de Linda Caicedo

Más allá del tanto, el rendimiento de Linda fue constante a lo largo del encuentro, participando en la construcción ofensiva y generando peligro cada vez que entraba en contacto con el balón. Su liderazgo también se evidenció en la actitud dentro del campo, guiando a sus compañeras y asumiendo protagonismo en los momentos clave.

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Con esta anotación, la colombiana alcanzó los cinco goles en la presente temporada y llegó a 35 tantos desde su llegada al club, una cifra que refleja su crecimiento y consolidación en el fútbol español. En un día especial, con cinta de capitana incluida, Linda Caicedo volvió a demostrar por qué es una de las jugadoras más determinantes del equipo y una de las grandes figuras del fútbol colombiano en el exterior.