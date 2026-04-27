“La situación de seguridad requiere ajustes urgentes en el país”: gobernador de Córdoba

Montería

A través de la red social X, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, rechazó la escalada de violencia registrada en los últimos días en el suroccidente del país, donde hay un lamentable balance de 26 ataques terroristas, dejando solo en Cajibío, Cauca, 21 muertos y 56 heridos.

Según el mandatario departamental, “desde las regiones lo hemos advertido, la situación de seguridad en el país requiere ajustes urgentes. Hoy Colombia enfrenta una escalada de violencia donde líderes sociales, policías y militares siguen siendo víctimas. Importante reflexionar respecto a que la paz se construye con hechos: fortaleciendo la presencia institucional, generando oportunidades y protegiendo a nuestras comunidades”.

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“Rechazamos con toda contundencia este atentado y todos los hechos de violencia que azotan a diario a las regiones de Colombia. Colombia no puede normalizar estos hechos, ni mucho menos volver al pasado, en lo corrido de este año ya son más de 46 masacres. La vida debe estar por encima de cualquier interés criminal. Desde Córdoba alzamos la voz: ¡no más violencia!!”, expresó el mandatario departamental.

En el caso del departamento de Córdoba, el gobernador Zuleta ha insistido en el cese de la extorsión por parte de Clan del Golfo, como muestra de voluntad de paz en el marco de los diálogos con el Gobierno Nacional.