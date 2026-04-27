Habrá cortes de agua en Kennedy, Engativá y Usaquén este 29 de abril: Durarán más de 30 horas

Imagen de referencia de un ingeniero arreglando una válvula de agua (Crédito: Getty Images)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha dado a conocer los cortes del servicio de agua que habrá en las localidades de Kennedy, Engativá y una parte de Usaquén durante el 29 de abril de 2026, por un espacio de 34 horas.

Esto, según informan, para instalar una gigantesca válvula antisísmica que se activará en caso de movimientos telúricos, con el fin de evitar daños en las conducciones de agua a futuro por estos lugares. El operativo de instalación de la válvula requerirá suspender el suministro de agua desde las 2:00 de la tarde

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Según el cronograma de trabajo, el suministro de agua se restablecerá en el transcurso de la madrugada y durante la mañana del viernes 1 de mayo.

El agua cambiará de aspecto, pero no hay riesgo

Según informa la EEAB, es posible que haya cambios en el color del agua durante estos ajustes. Sin embargo, es importante precisar que estas variaciones no representan un riesgo para la salud ni afectan la calidad del agua en términos de potabilidad, ya que el servicio de agua potable continúa cumpliendo con los estándares establecidos.

Localidades y barrios con cortes de agua en Bogotá este 29 de abril de 2026:

Cortes de agua en Usaquén:

Cerros Nororientales: Desde la Diagonal 108 a la calle 193 y entre carrera 7 a la carrera 5 Este.

Barrios: Barrancas Oriental, Barrancas Oriental Rural, Bosque de Pinos, Bosque de Pinos I, Bosque de Pinos III, Buenavista, Ginebra, Ginebra II, Horizontes del Norte, La Cita, La Estrellita, La Estrellita I, La Estrellita III, Las Delicias del Carmen II Sector, Mirador del Norte, Páramo Urbano I, San Gabriel Norte, San Gabriel Norte II, Santa Ana, Santa Cecilia Puente Norte, Segundo Contador, Tibabita I, Tibabita Rural I y Usaquén.

Cortes de agua en Engativá

Entre calle 24 y el Humedal Juan Amarillo y entre Avenida Ciudad de Cali (carrera 86) y río Bogotá

Entre calle 26 y el Canal Salitre y entre carrera 68 y Avenida Ciudad de Cali (carrera 86).

Incluye: área de prestación de servicio de la ESP Aguas de la Sabana en Cota.

Barrios: Aeropuerto El Dorado, Alamos, Autopista Medellín, Bochica, Bochica II, Bolivia, Bosques de Mariana, Bolivia Oriental, Boyacá, Centro Engativá II, Ciudad Bachue, Ciudad Bachue I Etapa, Ciudad Bachue II, Ciudadela Colsubsidio, El Cedro, El Cedro Oriental, El Cedro I, El Cortijo, El Dorado, El Dorado Industrial, El Dorado Rural, El Encanto, El Gaco, El Madrigal, El Minuto de Dios, El Muelle, El Pantano, El Real, Engativá El Dorado, Engativá Zona Urbana, Florencia, Florida Blanca, Garcés Navas, Garcés Navas Oriental, Garcés Navas Sur, Gran Granada, La Faena, La Granja, La Riviera, La Serena, La Soledad Norte, Las Navetas, Los Alamos, Alamos Norte, Los Angeles, Los Cerezos, Luis Carlos Galán, Marandú, Normandia Occidental, Paris, Paris Gaitán, Primavera, Pueblo Viejo, Puerta de Teja, Quirigua I, Quirigua II, Quirigua Oriental, Sabana del Dorado, San Antonio Engativá, San Antonio Urbano, San Ignacio, San José de Fontibón, Santa Cecilia, Santa Helenita, Santa María, Tabora, Villa Amalia, Villa del Mar, Villa Gladys, Villa Luz, Villa Sagrario, Villas de Alcalá, Villas de Granada, Villas de Granada I y Zona Industrial de Cota, Bellavista Occidental, Bonanza, Bosque Popular, El Laurel, Jardín Botánico, La Cabana, La Estrada, La Estradita, Las Ferias, Las Ferias Occidental, Normandía, Palo Blanco y San Joaquín.

Cortes de agua en Kennedy

Desde la avenida Boyacá y la avenida Ciudad de Cali y entre el río Tunjuelo y canal río Fucha.

Desde Avenida Ciudad de Cali y el río Bogotá y entre la avenida Ciudad de Villavicencio (calle 43 sur) y el canal rio Fucha.

Barrios: Bavaria, Calandaima, Campo Hermoso, Casablanca Sur, Casablanca, Castila, Catalina, Catalina II, Chucua La Vaca I, Chucua La Vaca II, Chucua La Vaca III, Ciudad 3 MPEC0201F04-04 de Cali, Ciudad Kennedy, Ciudad Kennedy Central, Ciudad Kennedy Norte, Ciudad Kennedy Occidental, Ciudad Kennedy Oriental, Ciudad Kennedy Sur, Ciudad Techo II, Class, Corabastos, Dindalito I, Dindalito II, Dindalito III, El Carmelo, El Jazmín, El Jazmín Rural, El Paraíso Kennedy, El Paraíso Bosa, El Rubí, El Tintal III, El Tintal IV, El Vergel Oriental, Galán, Galán Rural, Gran Britalia, Gran Britalia I, Jacqueline, Jorge Uribe Botero, La Cecilia, La Magdalena, La Magdalena I, La Magdalena Rural, La Pampa, La Paz Bosa, Las Acacías, Las Acacías Rural, Las Dos Avenidas, Llano Grande, Los Almendros, Mandalay, María Paz, Nuevo Techo, Osorio II, Osorio III, Osorio IV, Pastrana, Patio Bonito, Patio Bonito II, Pio XII, Provivienda Occidental, Provivienda Occidental II, Roma, Saucedal, Tairona, Techo, Timiza, Timiza A, Timiza B, Timiza C, Tintala, Tintalito, Tocarema, Valladolid, Vereda el Tintal Rural, Vereda El Tintal Urbano, Vergel Occidental, Villa Alsacia II, Villa Nelly III Sector y Visión de Oriente.

¿Qué hacer durante el corte de agua?

La Empresa de Acueducto de Bogotá recomienda tener en cuenta las siguientes acciones durante los cortes de agua:

Antes del corte de agua, haga limpieza y llene el tanque de reserva de su vivienda.

de su vivienda. Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Haga uso del agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Verifique que todos los grifos y registros de agua permanezcan cerrados .

. Después del cierre, abra el registro y los grifos. En caso de que se mantenga el cambio de color, deje correr el agua hasta que se aclare.

Finalmente, el Acueducto de Bogotá anunció que habrá disponibilidad de carrotanques a través de la Acualínea 116. Este priorizará al sector institucional como puestos de salud, hogares geriátricos, fundaciones, comedores comunitarios, hogares de bienestar familiar y otros puntos del sector.

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