Familia víctima de desaparición forzada recupera predio en San José de Apartadó a través de la URT

Apartadó, Antioquia

La Unidad de Restitución de Tierras (URT), desde la Dirección Territorial Apartadó, entregó alrededor de 40 hectáreas a la familia Múnera Durango, víctima de desplazamiento forzoso hace más de 30 años en el corregimiento de San José de Apartadó, Urabá.

Antes de la desaparición forzada de su padre, Ricardo Abel Múnera, en 1997, la familia se vio obligada a abandonar su predio en la vereda Buenos Aires y a emigrar a Medellín en 1993, debido a la presencia de grupos armados ilegales en el municipio.

Tras ser alertados por vecinos sobre la desaparición de su padre, quien continuaba trabajando en la zona, los Múnera decidieron retornar al lugar para indagar sobre su paradero. Sin embargo, ante la falta de información y la violencia generalizada que persistía en la región, salieron nuevamente, dejando el predio abandonado.

“Gracias a las diferentes entidades que nos están brindando un gran apoyo, hoy recibimos un reconocimiento, justicia y esperanza para continuar nuestras labores en este predio. Retomamos lo que viene desde el pasado, lo que ya tenía raíces y que necesitábamos continuar, porque fueron los sueños de nuestros padres, y queremos seguir aquí con su legado”, expresó Gloria Múnera, miembro de la familia restituida.

Reparación de hechos victimizantes

Funcionarios de la URT acompañaron a la familia Múnera Durango mediante un homenaje en memoria de su padre y su madre fallecidos, durante el cual se realizó la entrega del terreno como parte de la reparación integral y la restitución de tierras despojadas.

Adicionalmente, la familia podrá acceder a programas de formación y capacitación para el aprovechamiento económico del predio, así como a garantías para una vivienda digna y a la implementación de un proyecto productivo agrícola que contribuya a la generación de ingresos y su sostenimiento.

En los últimos años, la URT Apartadó ha restituido más de 17.000 hectáreas a familias campesinas y víctimas de la violencia en Urabá, y actualmente trabaja en más de 3.300 solicitudes de restitución habilitadas en la región.