La historia como brújula: memoria, violencia y territorio en medio de incertidumbre

Por: Sara Alejandra Medellin

Juan Luis Mejía recordó cómo distintos momentos de la historia colombiana muestran que las transformaciones profundas requieren visión colectiva y persistencia. Mientras que se plantea que la idea de que Colombia no puede seguir entendiendo su historia únicamente desde la llegada de los españoles es clave para Abadio Green, PhD y experto en historia ancestral.

Él insiste en que antes de la colonización ya existían pueblos, saberes y estructuras sociales en el territorio, y recordó que una de las primeras masacres registradas ocurrió en Urabá contra su comunidad indígena. Para el líder Cuna, se atraviesa una crisis actual a nivel mundial por el olvido de la relación entre los seres humanos y la tierra. También subrayó la importancia de reconocer a los pueblos indígenas dentro de la construcción política y social del país.

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Por su parte, Juan Luis Mejía analizó cómo Colombia ha normalizado la violencia tras décadas de conflicto armado y economías ilegales que fortalecieron a “los señores de la guerra” en distintos territorios del país. Según explicó, regiones dominadas por grupos armados reflejan una pérdida de control estatal en la que las economías ilícitas ocupan la soberanía del Estado. Aun así, aseguró que existe una posibilidad de futuro si el país logra recuperar la legalidad, el control territorial y la capacidad institucional.

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Se concluye en la existencia de la necesidad de construir un proyecto de Estado capaz de responder a los desafíos de largo plazo, que incluye la cotidianidad en el deterioro del lenguaje público y la polarización política. Los panelistas coincidieron en que la agresión verbal suele preceder a la violencia física y advirtieron sobre el riesgo de anestesiarse frente a la violencia cotidiana. En medio de un contexto de incertidumbre en tensiones internacionales y reconfiguraciones institucionales.

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