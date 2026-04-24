Risueño a Rodallega: “Me sorprende que no entienda que lo que pasa en el campo se queda en el campo”

La derrota 2-1 de Deportivo Pasto ante Santa Fe dejó no solo consecuencias en la tabla, sino también una fuerte polémica tras las declaraciones de Hugo Rodallega. En respuesta, el técnico Jonathan Risueño no tardó en contestar y fue claro al referirse a las palabras del delantero cardenal.

“Me sorprende que un jugador con la experiencia que tiene no haya entendido aún que las cosas que pasan en el campo se quedan en el campo”, afirmó el entrenador, marcando distancia frente a las críticas recibidas.

Risueño, además, dejó claro que no considera grave lo ocurrido durante el compromiso:

“No creo que haya pasado nada… cualquier jugador que ha jugado fútbol sabe todas las cosas que se pueden decir en un terreno de juego”, agregó, restándole importancia a la situación.

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Incluso, defendió su postura táctica y los comentarios hechos durante el partido:

“Yo simplemente le dije a mis jugadores que replieguen y que les dejen el balón, porque con balón les falta fútbol… es mi opinión”, expresó, en una declaración que también explica parte de la molestia del rival.

El entrenador también lanzó un matiz crítico hacia el juego de Santa Fe:

“Tienen otras virtudes… son buenos en el contragolpe, pero cuando les das el balón, bajo mi punto de vista, es un equipo que le falta mucho fútbol”, puntualizó.

En cuanto al análisis del partido, Risueño consideró que su equipo fue superior en gran parte del compromiso:

“Hicimos muy buena primera parte, fuimos superiores… nos estaba saliendo muy bien el plan de partido”, asegurando que el resultado no refleja lo ocurrido en cancha.

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Sobre el momento clave del encuentro, fue específico:

“En cinco minutos pasa todo malo para nosotros… el primer gol llega de una genialidad y luego viene el error en salida que termina en el segundo”, explicó.

A pesar del golpe, valoró la actitud de sus jugadores:

“Destacar que mi equipo nunca se rindió… hemos seguido insistiendo hasta el final”, añadió.

Por su parte, el defensor Nicolás Gil coincidió en que los detalles marcaron la diferencia:

“Uno como futbolista tiene que estar concentrado los 95 minutos… en cinco o diez minutos nos marcan dos goles”, lamentó.

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El jugador también reconoció la jerarquía del rival:

“Sabemos que Santa Fe tiene jugadores de mucho peso como Rodallega… a esos jugadores no les puedes dar ventaja porque te cobran”, indicó.

Finalmente, Gil dejó una reflexión pensando en lo que viene:

“Que esto nos sirva de experiencia para las finales, porque no podemos dar ese tipo de ventajas”.

Más allá de la polémica, Deportivo Pasto sigue firme en la parte alta de la tabla, mientras la respuesta de Risueño suma tensión a un cruce que ya se trasladó fuera de la cancha.