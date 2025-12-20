Tribunal Superior de Medellín ratificó decisión: consulta popular en el Oriente se tiene que hacer

El PIB del Valle de San Nicolás, entre 2015 y 2022, representó en promedio el 6,7% del PIB departamental de Antioquia (DANE, 2023). | Foto: GettyImages / Alexandre Morin-Laprise

Oriente de Antioquia

En un reciente fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior de Medellín ratificó en segunda instancia que la consulta popular que decidirá la creación o no del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás se debe hacer, esto en respuesta a la impugnación del primer fallo que hizo el Ministerio de Hacienda a la solicitud que llevó a cabo el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón y ocho alcaldes de la subregión.

La decisión del alto tribunal ampara el derecho fundamental a la participación ciudadana en el proceso de consulta y ordena a la cartera ministerial destinar los recursos necesarios para dicha actividad democrática.

“No pueden ser los trámites administrativos los que impidan el ejercicio de ese derecho fundamental. Así se lo ordena este tribunal al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y ya también a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que conjuntamente organicen en este próximo trimestre la consulta popular en el valle de San Nicolás. Habrá consulta para crear el área metropolitana del valle de San Nicolás”, manifestó Eugenio Prieto Eugenio Prieto Soto, director de Planeación de Antioquia.

La gobernación indica que el juez manifestó que los trámites burocráticos no pueden poner en riesgo la participación ciudadana y que el incumplimiento de dicha orden puede generar sanciones legales.

Recordemos que la gobernación y los ocho alcaldes del Valle de San Nicolás (Rionegro, El Carmen de Viboral, La Ceja, El Retiro, La Unión, Guarne, El Santuario y San Vicente) buscan que mediante decisión ciudadana se decida la creación del Área Metropolitana en ese territorio, lo que ha generado un choque entre los mandatarios y el gobierno nacional.