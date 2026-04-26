Plantación en la Avenida el Dorado: se cuenta con más de 2.000 árboles y arbustos

El Jardín Botánico fortalece la cobertura vegetal, la intervención busca tener un impacto en la calidad del aire y el bienestar de los habitantes de Santa Fe, Teusaquillo y Los Mártires. (Foto: cortesía Alcaldía de Bogotá)

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis inició el proceso de renaturalización en los andenes y separadores de la calle 26, también conocida como avenida El Dorado, entre las carreras 3 y 36, con el objetivo de fortalecer la cobertura vegetal y mejorar la calidad ambiental en la ciudad.

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Según la Alcaldia de Bogotá esta intervención hace parte del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” y cuenta con la plantación de más de 2.300 árboles y arbustos de diversas especies.

“En esta emblemática vía habitan más de 12.000 árboles y arbustos, pertenecientes a más de 50 especies. Esta diversidad convierte a la avenida El Dorado en la más arborizada de Bogotá y en una carta de presentación verde para quienes ingresan a la ciudad desde el aeropuerto.”, afirmó Germán Darío Álvarez, subdirector técnico operativo del Jardín Botánico.

Asimismo, Héctor Moreno, ingeniero forestal de la Subdirección Técnica Operativa , tiene a su cargo el riego, poda, plateo y fertilización del arbolado joven de la zona, así como el replante de los arbustos que no lograron desarrollarse.

“Los factores climáticos, como las fuertes sequías, y la presencia de algunas plagas, como insectos y hongos, han evitado que varios de los árboles y arbustos jóvenes tengan un desarrollo adecuado”, afirmó.

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La intervención busca tener un impacto en la calidad del aire y el bienestar de los habitantes de las localidades de Santa Fe, Teusaquillo y Los Mártires, además de contribuir con el cambio climático y la consolidación de corredores ecológicos en la capital.