Aplazan Fiestas del Río por recientes inundaciones en Montería

Montería

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, anunció recientemente que las Fiestas del Río se realizarían en noviembre de 2026 y no previo a la Feria de la Ganadería, debido al proceso de recuperación que enfrenta la ciudad tras las graves inundaciones registradas el pasado mes de febrero, las cuales dejaron a más de 20.000 familias damnificadas en esta sección del país.

“Las Fiestas del Río vamos a hacerlas, vamos a trabajarlas, pero no en el mes en que siempre se hacían, no como antesala a la Feria Ganadera. Yo creo que hoy tenemos una responsabilidad: al ser estas unas fiestas populares, más internas de la ciudad de Montería, pienso que podemos esperar un momento de manera responsable para hacerlas en el mes de noviembre, de tal manera que ya estemos mayoritariamente recuperados”, expresó el mandatario municipal.

Asimismo, afirmó que la decisión buscaría que “todos podamos hacer estas fiestas, gozarnos las fiestas entre todos, no que una parte de la ciudad esté festejando y que la otra parte esté afectada. Eso es lo que no queremos. Entonces, hemos planteado hacerlas todavía más grandes y vamos a convocar a otras ciudades que tienen río para que también pongan reina. La idea de esto es hacerlo de manera internacional, para que nos acompañen internacional y nacionalmente también”, agregó.

Cabe recordar que la Feria de la Ganadería se ha previsto del 5 al 15 de junio de 2026. El evento incluye el Reinado Nacional e Internacional de la Ganadería.