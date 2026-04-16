Criticas del Uribismo por designación de Daniel Quintero como Superintendente de Salud

Luego de conocerse la designación del excandidato presidencial Daniel Quintero como nuevo superintendente nacional de Salud, sectores políticos se pronunciaron sobre este hecho.

El Representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, cuestionó la decisión y afirmó: “Este gobierno dejó todo escrúpulo y terminará de destruir el sistema de salud con el alcalde que tanto daño le hizo a Medellín”. Y agregó en sus redes sociales. “Quintero está dejando claro desde ya que utilizará la (@Supersalud) como una herramienta para atacar a sus contradictores políticos. Eso es lo que pasa cuando se nombra a politiqueros con rabo de paja en semejantes cargos”.

A estas voces se sumó la candidata presidencial Paloma Valencia, quien afirmó: “Mientras la gente se muere, el gobierno nombra como superintendente de salud a Daniel Quintero, que tiene 43 miembros de su alcaldía imputados. Es un insulto a los colombianos”, aseguró.

De otro lado el Senador electo del Centro Democrático Hernán Cadavid, aseguró que desde el congreso de la República harán un estricto control al nuevo Supersalud.

“Sepa que una vez ponga un pie en la (@Supersalud no le vamos a aflojar un centímetro en el control político desde el Congreso de la República los 4 meses que les quedan Sabemos muy bien el modus operandi de la estructura saqueadora criminal que montaron en Medellín”, afirmó.

El concejal Sebastián López, dijo que es una muy mala noticia para el país. “Al grave problema de salud que tenemos por el ahorcamiento que Petro le está haciendo al sistema, ahora se suma el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud. “Daniel Quintero va a cuidar la plata de salud de Colombia. ¿Cuándo vamos a sacar a estos bandidos? Es un irrespeto al país, a Medellín”, sostuvo.

Su posible nombramiento ha generado rechazo en distintos actores políticos, quienes cuestionan su designación por los procesos e investigaciones que enfrenta y por el impacto que podría tener en un sistema que ya arrastra grandes deudas.