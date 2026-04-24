Daniel Quintero es nombrado como Superintendente de Salud por medio del decreto 0433 de 2026

A pesar de los cuestionamientos que recibió por la designación, finalmente el presidente Gustavo Petro nombró a Daniel Quintero como el nuevo superintendente nacional de Salud.

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, firmaron el decreto 0433 de 2026 que formaliza su llegada al cargo.

El decreto también incluye la terminación del encargo interinstitucional para Jaime Urrego, quien fungió como superintendente encargado mientras era ratificado el nombramiendo de Daniel Quintero en la cartera.