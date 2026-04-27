A partir del 1 de mayo funcionaría nuevamente la morgue de Calarcá en el Quindío

Armenia

A raíz de las dificultades en materia de acumulación de cadáveres y el mal manejo de residuos líquidos de la morgue ubicada en el municipio de Calarcá se iniciaron las obras de mejora en el año 2025 y este jueves 30 de abril serán entregadas para continuar con su funcionamiento correspondiente.

En el Concejo de Armenia se llevó a cabo un debate sobre la situación, la personera municipal Juliana Victoria Ríos recordó que en el mes de septiembre del año anterior la secretaría de Salud departamental suspendió de manera preventiva el funcionamiento de la morgue ubicada en el hospital La Misericordia al no cumplir con los requerimientos técnicos necesarios.

Asimismo, mencionó que la Procuraduría Regional del Quindío aperturó una actuación preventiva a la cual se vincularon como Personería convocando al departamento y a los municipios para buscar soluciones por lo que se celebró un convenio en el cual aportaron recursos logrando ejecutar las adecuaciones locativas.

Enfatizó que las obras deben entregarse el próximo jueves 30 de abril por lo que aspiran el 1 de mayo esté nuevamente en funcionamiento la morgue de Calarcá, aunque aclaró que las instalaciones siguen siendo insuficientes para prestar los servicios a todo el departamento.

Resaltó que por parte del municipio de Armenia ha tenido toda la voluntad de ceder a título gratuito al instituto de medicina legal un lote para lograr construir esa morgue departamental.

Secretaría del Interior

Allí mismo hizo presencia el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez dijo que es un tema de salubridad pública y por lo cual han estado prestos para trabajar de manera articulada.

Sostuvo que de la mano con la alcaldía de Armenia han establecido el plan de contingencia desde el 20 al 30 de abril mientras se terminan las obras de adecuación y tras la negativa de Pereira de recepcionar los cuerpos.

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Afirmó que a partir del 1 de mayo desde la gobernación departamental habilitarán el servicio en la morgue de Calarcá donde mejoraron las condiciones en su capacidad.

También resaltó que es necesaria una morgue y por eso ya se pudo identificar un lote que es contiguo a la sede de Comfenalco en inmediaciones del parque El Bosque, pero fue claro que urge que pase a las fases siguientes para que en el menor tiempo sea una realidad mediante la consecución de los recursos.

Recordemos que al convenio para el proceso de mejora acudieron el departamento con 50 millones de pesos, Armenia con 50 millones y el resto con aportes entre uno a 10 millones de pesos.