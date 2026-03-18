¿Cómo avanzan las obras de adecuación de la morgue en Calarcá, Quindío?

Armenia

Tras las dificultades en materia de acumulación de cadáveres y el mal manejo de residuos líquidos de la morgue ubicada en el municipio de Calarcá se iniciaron las obras de mejora en el año 2025, sin embargo, se han registrado dificultades en el proceso.

Inicialmente la gerente de la empresa Proyecta adscrita a la gobernación departamental, Lina Marcela Roldán indicó que realizaron un convenio entre varios municipios, la entidad e infraestructura departamental y a la fecha llevan un avance del 60%.

Reconoció que se han registrado dificultades en el proceso puesto que la mano de obra ha sido compleja de encontrar y también el impacto que generó el incremento del salario mínimo.

Sostuvo que contaban inicialmente para el proyecto con 10 obreros y actualmente cuentan con la mitad, pero fue clara que continúan trabajando fuertemente para entregar en un mes dichas adecuaciones.

“Yo quiero contarles que la mano de obra en el Quindío se volvió un problema mayúsculo, el tema de los salarios mínimos de pronto hizo un tema de de rebalanceo porque el salario mínimo tuvo un aumento significativo. Entonces, teníamos más o menos 10 obreros, ya no podemos tener 10, sino más o menos cinco y le van a hacer una adición a ese convenio", indicó.

Añadió: “Ayer estuvo la procuraduría revisando porque es un problema de saneamiento básico que necesitamos solucionar. Vieron un avance significativo y seguimos trabajando fuerte para ser entrega yo creo que en 1 mes, mes y medio aproximadamente".

Secretaría jurídica

Del mismo modo el secretario jurídico de la gobernación departamental, Juan Carlos Alfaro explicó que desde la administración se ha liderado el proceso para la recuperación de la morgue de Calarcá mientras se da la solución definitiva en cuanto a la construcción de una morgue.

Recordó que es una obligación de todos los municipios y se coordinó para que participaran con los aportes económicos que permitieran subsidiar los mantenimientos correspondientes para cumplir con las condiciones de salubridad normativas.

Destacó que al convenio acudieron el departamento con 50 millones de pesos, Armenia con 50 millones y el resto con aportes entre uno a 10 millones de pesos.

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Aclaró que solo dos municipios que son Circasia y Salento, no hicieron parte del proceso porque a la fecha de la suscripción no contaban con los recursos.

“El departamento no transfirió la totalidad de los recursos que se obtuvieron de la bolsa que se realizó con todos los municipios, sino que lo que hizo el departamento fue salir a tienda virtual del Estado colombiano para adquirir elementos de ferretería, trasladárselos a Proyecta para que Proyecta ejecutara la actividad. Lo único que se trasladó de recursos fueron 20 millones de pesos, para efectos de que ellos completaran el dinero necesario para contratar la mano de obra. Ahora, el proceso ha tenido ciertas demoras", indicó.

Agregó: “Suscribir un convenio con 12 municipios con 10 de los cuales participaron, no es fácil. Coordinar con todos los municipios es complejo. Esperar que pidan certificados de disponibilidad, etcétera y todas una serie de circunstancias que han hecho que el proceso tuviera percances".

“Una cosa es hacer una obra nueva, otra cosa es adecuar una obra ya existente. Entre otras cosas hubo que hacer algunos acuerdos con el Hospital La Misericordia de Calarcá porque requerimos de un área adicional que no estaba contemplada inicialmente donde funcionaba la morgue y eso obviamente ha hecho que el proceso no tenga la celeridad en ejecución que todos quisiéramos" puntualizó.

Vale anotar que habrá una prórroga por un mes, con el fin de avanzar en actividades complementarias, entre ellas adecuaciones eléctricas necesarias para cumplir con las normas del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE, teniendo en cuenta que se trata de adecuaciones sobre una estructura existente.