Violencia en el Atlántico: se reportan cinco homicidios en menos de 24 horas

Las autoridades del Atlántico se mantienen en alerta tras el registro de cinco homicidios, ocurridos entre la tarde del viernes 24 y la madrugada del sábado 25 de abril.

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Uno de los hechos tuvo lugar en Sabanagrande, donde perdió la vida Diego Armando Pulido, un joven de apenas 18 años. El ataque armado también dejó a dos mujeres heridas que se encontraban con él en ese momento.

Según informes preliminares, los agresores huyeron en motocicleta y actualmente son buscados por la Policía. Las víctimas lesionadas se encuentran en una clínica.

En otro episodio violento, ocurrido en el barrio La Central de Soledad, fue asesinado Andrés Felipe Palacio Robledo, de 25 años. El hombre había recuperado su libertad apenas un día antes, tras haber sido detenido por hurto.

Fue atacado mientras se movilizaba como parrillero en una motocicleta, cuando sicarios en otro vehículo similar le dispararon.

En Barranquilla

La violencia también golpeó a Barranquilla, específicamente en los barrios Evaristo Sourdis y El Valle.

En el primero, fue asesinado Andrés Felipe Sandoval Rodríguez, de 19 años, quien se encontraba cerca de su motocicleta en una vía principal cuando fue atacado a tiros.

Por su parte, en El Valle, Néstor Carlos Escobar Herrera, de 35 años, fue baleado mientras conversaba con amigos en una esquina.

Finalmente, en el sector conocido como El Taconazo, en el barrio El Bosque, fue asesinado Giovanny Armando Flórez López, de 51 años. En este hecho también resultó herida una mujer de 39 años.

Las autoridades manejan como principal hipótesis un conflicto personal, ya que la víctima habría recibido amenazas previas de un hombre identificado con el alias de “Hayder El Guajiro”.