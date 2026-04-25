Fiscalía acusa por feminicidio agravado a Álvaro Felipe Rivera por muerte de Valentina Cepeda

En audiencia de acusación adelantada ante el Juzgado Primero Promiscuo Penal del Circuito de Puerto Colombia, la Fiscalía General de la Nación formalizó cargos por el delito de feminicidio agravado contra Álvaro Felipe Rivera Ramírez, señalado como presunto responsable de la muerte de la joven Valentina Cepeda Rodríguez, de 23 años.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Durante la diligencia, el delegado del ente acusador expuso que los hechos ocurrieron el 9 de abril de 2024 en un apartamento del conjunto Torres de Villa Campestre, donde la víctima fue agredida físicamente, especialmente en la región cervical.

Según el dictamen de Medicina Legal, las lesiones en el cuello evidencian una compresión externa que le provocó hipoxia cerebral, causa determinante de su fallecimiento al día siguiente en la Clínica Portoazul.

Asimismo, la Fiscalía sostuvo que el crimen se enmarca en un contexto de violencia sistemática de género. De acuerdo con el material probatorio, Valentina Cepeda habría sido víctima de agresiones físicas, psicológicas y económicas desde el inicio de la convivencia con Rivera en enero de 2024.

En su intervención, el fiscal indicó que Rivera actuó con dolo, al tener pleno conocimiento de la ilicitud de sus actos y de las consecuencias de aplicar maniobras de estrangulamiento.

Además, señaló que, tras la agresión, el acusado habría alterado la escena para simular un suicidio, incluso tomando una fotografía de la víctima. Las diligencias continuarán en junio.