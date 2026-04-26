Video | Camilo Vargas atajó penal que generó polémica en México

Camilo Vargas fue la gran figura en la valiosa victoria de Atlas por 0-1 en su visita a Club América, en el marco de la fecha 17 de la Liga MX. El arquero bogotano se convirtió en protagonista absoluto de un partido cerrado, donde su actuación resultó determinante para que su equipo se quedará con los tres puntos.

El primer tiempo fue parejo, con pocas diferencias entre ambos equipos y escasas llegadas claras. Sin embargo, la acción más relevante llegó al minuto 26′ cuando el árbitro central, Víctor Cáceres, sancionó un penal a favor del conjunto local. Desde los doce pasos se produjo uno de los momentos clave del encuentro: el duelo entre el brasileño Raphael Veiga y Camilo Vargas. El mediocampista ejecutó un remate potente al centro del arco, pero el guardameta colombiano respondió con firmeza, atajando el disparo y manteniendo el cero en su portería. Este fue el penalti 18 que atajó Camilo Vargas con Atlas.

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La jugada no estuvo exenta de polémica, ya que en la repetición se evidenció que Vargas se adelantó algunos centímetros de la línea antes del impacto, una acción que pudo haber derivado en la repetición del penal. No obstante, el juez decidió validar la atajada, lo que generó discusión pero terminó beneficiando al equipo visitante.

Para la segunda mitad, el desarrollo del partido mantuvo la misma tónica: equilibrio, intensidad y pocas opciones claras de gol. Tanto Atlas como América intentaron romper el empate, pero sin éxito en la definición. Cuando todo parecía encaminado a un empate sin goles, apareció Arturo González en el tiempo de reposición para marcar el único tanto del compromiso y sellar la victoria para el conjunto del equipo Colombiano.

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Así, Atlas se llevó un triunfo de peso en una de las plazas más difíciles del fútbol mexicano, con Camilo Vargas como figura indiscutible y héroe bajo los tres palos en una noche donde la solidez defensiva fue clave.

Así fue la atajada de Camilo Vargas