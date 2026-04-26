Nairo Quintana y un mensaje con sabor a despedida de Asturias: “No sé si vuelva a pasar por aquí”

Nairo Quintana Nairo Quintana no solo suma un título más en su palmarés, sino también la confirmación de su vigencia en el pelotón internacional. El colombiano volvió a levantar los brazos después de cuatro años, en un periodo en el que sus últimos triunfos habían sido el Tour de los Alpes Marítimos y el Tour de la Provenza en 2022.

Tras ser campeón, Nairo dejó claro que no fue un camino sencillo, especialmente en una jornada donde tuvo que exigirse al máximo junto a su equipo.

“Ha sido espectacular. Hemos trabajado bien como equipo, hemos controlado bien”, inició diciendo.

El boyacense también destacó el trabajo colectivo, reconociendo el papel clave de sus compañeros en una etapa que tuvo momentos de tensión, especialmente ante los ataques del UAE Team.

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“En el UAE sabíamos que traía intenciones, pero también quería agradecerle el trabajo al equipo que había hecho Diego Pescador y quería echarle una mano también para subir al podio. Se nos ha enredado un poquito ahí al final, pero lo controlamos bien y luego pudimos subirlo al podio también”, añadió.

Dentro de ese engranaje colectivo, hubo menciones especiales para el esfuerzo individual de algunos corredores, como el trabajo en momentos clave de la etapa.

“La verdad que ha venido de unas lesiones, ha venido de una época mala y verlo hoy como anduvo, como ha hecho el trabajo, estaba motivado en su tierra y la verdad para nosotros fue genial como equipo”.

Finalmente, el ciclista colombiano aprovechó el espacio para enviar un mensaje emotivo a la afición del Principado de Asturias, en lo que podría ser su despedida competitiva de esta región, en la que logró tres títulos.

“Bueno, por acá seguiré rodando, por acá seguiré con los amigos. No sé si en carrera volvamos a pasar por aquí, pero agradecer de manera inmensa por todo el cariño que nos han dado, por todo el apoyo, por salir a las calles, por siempre animarme y es una tierra que siempre llevaré en el corazón” concluyó el pedalista colombiano.

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Palmarés de Nairo Quintana

Tour de l’Avenir: 2010

2010 Giro de Emilia: 2012

2012 Vuelta a Murcia : 2012

: 2012 Ruta del Sur (Route du Sud): 2012, 2016

2012, 2016 Vuelta al País Vasco: 2013

2013 Vuelta a Burgos: 2013, 2014

2013, 2014 Tour de San Luis: 2014

2014 Giro de Italia: 20 14

20 14 Tirreno-Adriático: 2015, 2017

2015, 2017 Vuelta a Cataluña: 2016

2016 Tour de Romandía: 2016

2016 Vuelta a España: 2016

2016 Vuelta a la Comunidad Valenciana: 2017

2017 Vuelta a Asturias: 2017, 2021

2017, 2021 Tour de la Provenza: 2020, 2022

2020, 2022 Tour de los Alpes Marítimos: 2020, 2022

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