Avanzan las pruebas de carga en el puente de la calle 153 con Autopista Norte en Bogotá. Foto: IDU.

Bogotá D.C

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano , inspeccionó las pruebas de carga en el puente de calle 153 con Autopista Norte, que ya alcanza el 84, 92 % de avance de obra.

En esta primera fase, se utilizaron volquetas con un peso de hasta 30,5 toneladas cada una, con el objetivo de evaluar la resistencia de la estructura.

“Uno de los métodos para verificar la resistencia de los puentes, antes de su puesta en funcionamiento, es la realización de pruebas de carga, tanto estáticas como dinámicas. En este caso se utilizaron cuatro volquetas con cerca de 120 toneladas. Estas pruebas estáticas se hacen por cada luz (tramo comprendido entre dos apoyos o columnas de la estructura)”, explicó el director.

El puente tiene una longitud total de 363 metros (incluidos los aproches o accesos), un ancho de 20,45 metros y un gálibo (altura) de 5,10 metros. Contará con tres carriles vehiculares y uno de incorporación, además de un bicipeatonal.

“Después de culminar las pruebas estáticas continuaremos con las pruebas dinámicas, básicamente las volquetas empezarán a transitar de un lugar a otro (en el tablero del puente). Contamos con los equipos para tomar las mediciones correspondientes y así revisar para que, muy pronto, este puente esté al servicio de los bogotanos”, precisó Molano.

La obra beneficiará a más de 800 mil personas y permitirá conectar por completo la avenida La Sirena (calle 153) de oriente a occidente, entre la carrera Séptima y la av. Boyacá. Asimismo, a través de sus orejas (accesos al puente), con el norte y sur de la ciudad, a través de la Autopista Norte.

El Distrito prometió que en julio de este año se entregaría el puente que debió estar listo para 2023, pero por diferentes problemas se atrasó tres años.