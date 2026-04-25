Dos locales sancionados y cerrados en medio de un operativo en Chapinero. (Foto: cortesía Secretaría de gobierno)

Un operativo de Inspección, Vigilancia y Control realizado en el sector de Lourdes, en la localidad de Chapinero, dejó sanciones económicas, cierres temporales de establecimientos y se encontro licor adulterado oculto.

La intervención fue liderada por la Secretaría de Gobierno, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas en establecimientos comerciales de la zona.

Según las autoridades, durante la jornada fueron visitados cuatro locales, en los que se revisaron los niveles de ruido, documentación obligatoria y cumplimiento de la Ley 1801 de 2016 (código nacional de seguridad y convivencia ciudadana).

Dos de los establecimientos presentaron irregularidades con los documentos al día.

Ampliar Cerrar

Licor adulterado

El caso mas grave se registró en uno de los locales inspeccionados, en donde además de tener la documentación incompleta, se evidenció la realización de actividades sexuales pagas.

Asimismo, en el lugar, las autoridades encontraron 15 botellas de licor adulterado que estaban ocultas tras una puerta, un riesgo para la salud pública. Las autoridades destruyeron el licor incautado

Ampliar Cerrar

Consecuencias:

Los dos establecimientos fueron sancionados con multas tipo 4.

Uno de los locales fue suspendido por cinco días.

El otro, debido a la gravedad de las faltas, recibió una suspensión de diez días.

Ampliar Cerrar

El operativo fue realizado con la articulación de la Policía Nacional, la Personería de Bogotá, el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad, la Alcaldía Local de Chapinero y la Secretaría de Hacienda.