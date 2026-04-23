MinTic propone cambios al espectro en Colombia: más internet en zonas rurales y límites a operador

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia, puso a disposición de la ciudadania dos medidas que podrían cambiar la forma en que se usa el espectro radioeléctrico (El espacio por donde viaja la señal) en el país, un recurso esencial para que funcionen el internet móvil, las llamadas y las redes inalámbricas.

A través del Ministerio TIC, se publicaron para comentarios dos proyectos normativos que apuntan a resolver problemas estructurales del sector: por un lado, la falta de conectividad en zonas apartadas y, por otro, la concentración del mercado en pocos operadores.

Aunque se trata del mismo recurso, las propuestas responden a objetivos distintos: expandir la cobertura y mejorar la competencia.

Compartición del espectro en Colombia: llevar internet a zonas apartadas

El primer proyecto busca habilitar la compartición del espectro radioeléctrico, una medida que permitiría que varios operadores utilicen frecuencias ya asignadas, especialmente en regiones donde hoy la conectividad es limitada o inexistente.

En la práctica, esto significa que un operador que tiene espectro podría autorizar su uso a otros proveedores o incluso a comunidades organizadas, con el fin de ampliar la cobertura sin necesidad de desplegar infraestructura desde cero.

Lo que se propone:

Permitir el uso compartido del espectro entre operadores y otros actores

Mantener la titularidad del recurso en quien ya tiene el permiso

Exigir autorización previa del Estado para habilitar el acceso

Priorizar municipios con baja conectividad y condiciones geográficas complejas

El objetivo de esta medida es acelerar el acceso a internet en zonas rurales y cerrar la brecha digital, utilizando de manera más eficiente un recurso ya disponible.

Topes al espectro radioeléctrico: la medida para evitar concentración y mejorar la competencia

El segundo proyecto se enfoca en el funcionamiento del mercado y propone establecer límites a la cantidad de espectro que puede tener cada operador, con el fin de evitar que este recurso se concentre en solo los grandes operadores.

El espectro es limitado, y su acumulación puede afectar la competencia, incidir en la calidad del servicio y limitar las oportunidades para nuevos participantes en el sector.

Lo que se propone:

Fijar topes máximos de espectro por operador según tipo de banda

Evitar la concentración del recurso en pocos actores del mercado

Promover un uso más eficiente de la infraestructura disponible

Permitir que estos límites se ajusten con mayor agilidad mediante resolución

Con esta iniciativa, el Gobierno busca equilibrar las condiciones del mercado, incentivar la competencia y mejorar la prestación de servicios móviles en el país.

Impacto del espectro en Colombia: cobertura, calidad y precios en juego

Las decisiones sobre el espectro radioeléctrico tienen efectos directos en la vida cotidiana de los usuarios, ya que determinan la calidad de la señal, la velocidad del internet móvil y la posibilidad de acceder a servicios digitales.

En ese sentido, estas podrían traducirse en una mayor cobertura en zonas rurales, mejores condiciones de competencia entre operadores y, eventualmente, beneficios en términos de calidad y costos para los usuarios.

Ambos proyectos estarán abiertos a comentarios del sector, expertos y ciudadanía hasta el 14 de mayo de 2026, antes de avanzar en su implementación definitiva.