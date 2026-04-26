Diego Arias luego de la derrota de Nacional ante Pereira: “Tuvimos la intención de remontar”

Atlético Nacional cayó en condición de visitante contra el Deportivo Pereira que no solo significó sumar tres puntos por primera vez en el campeonato, sino también dejar una lectura clara desde el cuerpo técnico y los jugadores sobre lo que fue un partido complejo, condicionado por distintos factores dentro y fuera del campo.

Desde el análisis del encuentro, el balance parte de las dificultades iniciales que tuvo el equipo para meterse en el juego y competir al ritmo que exigía el compromiso.

“Entrar en el partido nos costó mucho y a partir de ahí ellos tuvieron algunos acercamientos y creo que hasta después del gol nosotros logramos competirlo y atacarlo con la intensidad que el partido nos demandaba. Ya después la expulsión nos pone en una situación compleja, con el marcador abajo en unas condiciones de partido complejas por la temperatura, por la cancha, algo que sabíamos que podía pasar y no es excusa pero sin duda con un jugador menos lo hace más complejo” afirmó Diego Arias.

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Por su parte, Dairon Asprilla se refirió a las sensaciones del grupo, la actitud del equipo y lo que representa enfrentar a un rival como Nacional, dejando claro que, pese a la adversidad, la intención de competir siempre está presente.

“Ganas siempre están, de que el resultado adverso esté ahí para nosotros, no es que queramos que sea así, creo que día a día nos esforzamos, trabajamos con las indicaciones del profe, lo que nosotros damos en la cancha, creo que se nota que trabajamos, lastimosamente el resultado no fue para nosotros, pero las ganas y el deseo de ganar siempre están, creo que como tú lo dices es Nacional, obviamente siempre nos exige mucho más y eso nosotros todos lo sabemos, entonces creo que cada día trabajamos en pro de ganar los partidos, como te digo lastimosamente hoy no se nos dio el resultado” Dijo el delantero.

En cuanto a las decisiones tácticas tras la expulsión, también se explicó cómo el equipo intentó reorganizarse para sostener el partido y buscar el empate.

“Con la expulsión tendríamos que ir a remontar, o tuvimos la intención de remontar, partido que estábamos perdiendo y necesitábamos un jugador de las características de Juan Manuel que lograra cubrir todo el espacio que ahorita estaba, o hasta ese momento Jorman estaba cubriendo con Titi, a raíz de la expulsión de él necesitábamos otro jugador para que lograra compensar el momento que estábamos atacando, poder defender y al mismo tiempo esa solidez nos diera un poco más de libertad a los jugadores que estaban en función ofensiva. El segundo tiempo creo que tuvimos algunas situaciones que nos acercaron al empate, afortunadamente no las logramos concretar, pero todos los jugadores se entregaron, todos los jugadores lucharon con el desgaste que ya se traía el primer tiempo, y hoy desafortunadamente no nos dio para poder empatar ni ganarlo” Aseguro el técnico.

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Finalmente, hubo un mensaje de agradecimiento para la afición que acompañó al equipo, reconociendo el apoyo recibido durante la estadía en la ciudad.

“Con la gente de Yopal muy agradecido, con toda la gente que nos vino a ver hoy, nos recibieron muy bien desde ayer que llegamos a la ciudad y con mucho cariño y queríamos nosotros poder hacer parte de un espectáculo que a ellos los divirtiera y lo intentamos, todos los jugadores se entregaron para que así fuera, hoy infortunadamente el resultado no nos acompañó pero seguiremos trabajando para poder mejorar” concluyó el estratega antioqueño.