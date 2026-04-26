David González no se guardó nada tras polémico gol invalidado al América ante Cali: esto dijo

El clásico vallecaucano dejó la victoria del Deportivo Cali por la mínima diferencia gracias a un gol de Avilés Hurtado sobre el final del partido. Por su parte, la polémica también hizo presente en este juego, pues se le invalidó un gol al América por una presunta falta previa en la acción.

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Tras unas primera parte de la etapa inicial en la que el cuadro Azucarero salió arrasante, en la primera clara del partido para la visita, terminó al fondo. La jugada inició con una disputa entre Jan Lucumí y Matías Orozco y terminó con la anotación del jugador de la Mecha, pero no subió al marcador por una supuesta infracción, lo que generó debate, pues la sujeción era de parte y parte.

¿Qué dijo David González sobre la polémica jugada?

En rueda de prensa, el técnico antioqueño defendió que si había alguna falta era a favor de los suyos. Por su parte, fue contundente al asegurar que, ante la duda “cobran lo más fácil”.

“No he visto la cámara de televisión en donde muestran diferentes ángulos, solamente la vi en nuestra cámara táctica. Con lo que yo estoy ahí en la raya y lo que veo es un forcejeo entre ambos”, comenzó diciendo sobre la acción.

“Al final se termina, yo creo que tomando la decisión más fácil. Incluso me parece que si iban a pitar la falta, tendría que haber sido entonces falta a favor nuestro, devolverse verdaderamente a donde empezó la jugada, que es una falta que le hacen a Lucumí”, añadió al respecto.

González no se quedó ahí y ahondó en el tema arbitral, refiriéndose a una acción sobre el final del juego. “Se toma la decisión más sencilla, así como la última jugada del partido donde se toma la decisión más sencilla de dar una falta que nos evitó un tiro de esquina, que a lo mejor pasa algo o a lo mejor no, pero se cortó por lo más sencillo”.

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Análisis del partido: “Un primer tiempo bastante disputado. Ellos con los ataques a profundidad, con los centros al área, hicieron sentir el partido como un poco más peligroso a favor de ellos. En el segundo tiempo, después de los 10 o 15 minutos, nosotros tuvimos el control. Fue un control que no duró demasiadas opciones de gol tampoco, pero teníamos el control del partido y ellos nos encontraban”.

Dolor por caer en el clásico, pero pensando en lo que viene: “Perder un clásico siempre va a ser duro, siempre va a dar rabia. Pero en este momento nosotros tenemos que enfocarnos en lo que viene, en el partido entre semana, en seguir adelante en el torneo internacional y en las finales que ya estamos clasificados”.

¿Qué viene para el América?

En la Liga colombiana, el conjunto Escarlata ya tiene asegurado su cupo en los playoffs. Se ubican en la quinta posición con 30 unidades y cerrará el campeonato ante Deportivo Pereira en calidad de local.

Entre semana, tendrán su tercera salida en la Copa Sudamericana. Deberán viajar a Argentina a visitar a Tigre, buscando una victoria que les permita llegar a 7 unidades y mantenerse en el liderato del certamen.