Capturados dos ciudadanos extranjeros por intento de hurto en el centro de la ciudad. (Foto: cortesía Policía Nacional)

La Policía Nacional, capturó a dos ciudadanos de nacionalidad extranjera señalados de intentar hurtar a una mujer en la localidad de Puente Aranda.

Lea también: Bogotá refuerza operativos de seguridad con el Ejército en las fronteras

Según las autoridades, en medio de labores de patrullaje y control en el barrio La Alquería, se escucharon unas detonaciones.

Los uniformados se desplazaron al lugar y activaron el ‘Plan Candado’, donde observaron dos personas abordó de una moto quienes presuntamente, habrían disparado contra un vehículo.

Asimismo, al notar la presencia de los Policias, los presuntos delicuentes emprendieron la huida, siendo interceptados posteriormente en la localidad de Kennedy, donde se les halló un arma de fuego.

Le puede interesar: Hallan bodega llena de motores de vehículos con números de chasis borrados en Bogotá

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los delitos de daño en bien ajeno, porte ilegal de armas de fuego y hurto. Uno de los capturados presenta antecedentes por el mismo delito.