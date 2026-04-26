Hallan bodega llena de motores de vehículos con números de chasis borrados en Bogotá

Autoridades hallan una bodega con 13 motores de vehículos con sus números y series de chasis borrados. Foto: MEBOG.

Bogotá D.C

Mientras la Policía Metropolitana adelantaba labores de patrullaje en el sector de Alcázares en la localidad de Barrios Unidos, fueron alertados de un incendio en un inmueble.

De manera inmediata, los uniformados llegan al sitio y, con previa autorización de uno de los propietarios, ingresan al sótano y se percatan de que hay varias autopartes, entre ellas un motor con sus sistemas de identificación borrados.

Al inspeccionar este lugar, se encuentran con más motores que presentan las mismas inconsistencias.

Durante este procedimiento se logró la captura de 2 personas por el delito de falsedad marcaria y fueron incautados 13 motores de vehículos que tenían los números y series de chasis borrados y, los cuales estarían avaluados en cerca de $250 millones de pesos.

Estos hombres junto con los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.