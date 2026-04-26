Avanzan las elecciones comunales en Barranquilla: 50.000 ciudadanos están habilitados para votar

Este domingo 26 de abril se realizan las elecciones de las Juntas de Acción Comunal (JAC), en Barranquilla.

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La jornada busca fortalecer la participación ciudadana y consolidar estos espacios como pilares del desarrollo comunitario en los barrios de la ciudad.

El alcalde Alejandro Char destacó la importancia de las JAC como actores clave en la transformación de la ciudad.

Según señaló, estos líderes comunitarios permiten identificar necesidades y canalizar la oferta institucional hacia los sectores que más lo requieren, por lo que hizo un llamado a los barranquilleros a participar masivamente en este proceso democrático.

Las elecciones se desarrollan en cumplimiento de la Ley 2166 de 2021 y el Decreto 1501 de 2023, bajo los lineamientos del Ministerio del Interior.

Se estima que más de 50.000 ciudadanos están habilitados para votar.

Medidas

Entre las medidas adoptadas se encuentra la habilitación de espacios como colegios y parques, así como la entrega de más de 167 kits electorales que incluyen tarjetones, urnas, actas de escrutinio y otros insumos esenciales.

Además, distintas entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Policía Metropolitana de Barranquilla y la Fiscalía General de la Nación acompañarán el proceso para garantizar su normal desarrollo.

Una de las principales novedades será la entrega de certificados electorales a quienes participen en la jornada, como incentivo al compromiso cívico.