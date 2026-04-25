Policía de Bogotá logra recuperar vehículo robado tras persecución con helicóptero Halcón

Bogotá D.C

A la central de radio llegó una alerta por hurto de una camioneta en el barrio Normandía de la localidad de Engativá, la cual activó de inmediata un plan candado entre los uniformados con el apoyo del helicóptero Halcón.

La presencia de las autoridades hizo que los delincuentes trataran de huir con el vehículo robado, por lo que comenzó la persecución.

“La persecución finalizó en el barrio San Miguel, donde los delincuentes abandonaron el automotor e intentaron huir, siendo plenamente identificados por la víctima”, señaló el Teniente Coronel, Favian Beltrán Moreno, Comandante de la Estación de Policía de Barrios Unidos.

Al capturado le hallaron un arma de fuego traumática, un arma cortopunzante y fue recuperado el vehículo hurtado.

De acuerdo con la investigación, el detenido tenía antecedentes por hurto calificado y agravado, y tráfico de estupefacientes.

Finalmente fue dejado a disposición de la autoridad competente.