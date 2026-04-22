Supuesto taller en el Siete de Agosto funcionaba como un deshuesadero

En el barrio Siete de Agosto varios establecimientos funcionan como talleres para vehículos. Sin embargo, la Policía consiguió desmantelar un sitio que se hacía pasar como taller, pero que realmente era un centro en el que se desarmaban vehículos robados.

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Este operativo se consiguió gracias a la denuncia oportuna de las víctimas. Uno de los vehículos hurtados contaba con GPS, lo que permitió encontrar el carro en el barrio Siete de Agosto en una bodega clandestina.

Durante el procedimiento, fueron sorprendidas dos personas desarmando el automotor y cuyas improntas de motor y chasis coincidían con el vehículo hurtado. Por lo cual fueron capturados y dejados a disposición de la autoridad competente.

En ese sentido, la Policía Nacional logró la captura de dos hombres de 21 y 38 años por el delito de receptación. Adicionalmente, el establecimiento fue sellado en cumplimiento de la Ley 1801 de 2016.

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Es importante resaltar que en lo que va corrido del 2026 en la localidad de Barrios Unidos se ha logrado una reducción del 23% en el hurto de vehículos, con 7 casos menos en comparación al año 2025 y recuperar más de 12 vehículos.