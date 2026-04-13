Continúa la búsqueda de 7 personas desaparecidas en Monserrate: desplegaron helicóptero El Halcón

Cinco personas fueron rescatadas en el cerro de Monserrate en este Jueves y Viernes Santo. Foto: Bomberos Bogotá.

Un fuerte operativo continúa en la madrugada de este lunes 13 de abril en el cerro de Monserrate para encontrar a siete personas perdidas en este lugar, entre esas tres adultos y cuatro menores de edad.

Ya se cumplen más de 14 horas de labores de búsqueda por el cielo, con el despliegue de drones y del helicóptero El Halcón de la Policía Metropolitana, y por tierra, con Bomberos de estaciones de Chapinero y del Centro Histórico así como funcionarios de la Defensa Civil.

Último reporte con familiares

De acuerdo con información oficial, a las 11 de la mañana de este domingo 12 de abril se obtuvo la última señal de vida de estas personas cuando una de estas llamó a un familiar.

“La última llamada que hicieron uno de los familiares reportó que estaban a un lado del templo y que iban para un sitio llamado ‘Cascadas’ sobre las 11 de la mañana”, aseguró el comandante del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, Capitán Rodolfo Barrera.

Las autoridades se organizaron en tres grupos en diferentes senderos y se han realizado al menos 6 vuelos con drones en la zona norte del cerro. Estos drones tienen sensores térmicos para identificar a las personas.

Dificultades en la búsqueda

Las labores de búsqueda se han complicado mientras avanzan las horas, debido a la baja temperatura y a la baja visibilidad de la noche y la madrugada.

Hasta el momento no se ha podido determinar la ubicación de estas siete personas.