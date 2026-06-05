Anuncian recompensa de hasta $20 millones por homicidio de mujer en Ataco, Tolima

Tolima

El alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz, anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para dar con el responsable o los responsables del homicidio de Marly Ospina Castro, la mujer de 29 años que murió tras ser atacada con arma cortopunzante al interior de su vivienda, en un aparente intento de robo.

El ataque habría sido cometido sobre las 12:00 del mediodía del miércoles 3 de junio en el barrio La Cruz, donde la mujer apareció apuñalada y murió minutos después mientras era trasladada al hospital local de Ataco.

“Desde el momento en que sucedieron los hechos se vienen adelantando las investigaciones por parte de las autoridades competentes para lograr la captura de los responsables de este lamentable hecho. En la actualidad contamos con grupos especializados de la Policía y el Ejército que han fortalecido las labores de inteligencia contra redes criminales relacionadas con la minería ilegal”, detalló el alcalde.

Versiones preliminares indican que la mujer habría sido víctima de un robo por el oro que, al parecer, guardaba en su vivienda. Esta hipótesis toma fuerza tras las declaraciones del alcalde de Ataco.

“Han sido significativos los esfuerzos tendientes a articular las capacidades operacionales de la institucionalidad con el propósito de intervenir todos aquellos fenómenos criminales que se derivan de la minería ilegal”, acotó el mandatario.

Desde hace casi un año, el municipio de Ataco atraviesa una profunda crisis social y de orden público por cuenta de la minería ilegal de oro, lo que ha aumentado considerablemente los homicidios, a los cuales se suma ahora el de Marly Ospina Castro.