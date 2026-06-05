Asesinan a dos jóvenes dentro de una vivienda en el barrio Topacio de Ibagué

Ibagué

En la mañana de este viernes 5 de junio se registró un doble homicidio al interior de una vivienda en el barrio Topacio, comuna Ocho de Ibagué, donde fueron hallados sin vida dos jóvenes con impactos de arma de fuego.

El coronel Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, informó que las víctimas se encontraban departiendo al interior de la vivienda junto a los homicidas, quienes, tras cometer el crimen, emprendieron la huida en una motocicleta. El violento episodio alteró la tranquilidad de este popular sector de la ciudad.

“Una de las víctimas, de 21 años de edad, registra anotaciones judiciales por los delitos de hurto y amenazas. Invitamos a la comunidad a suministrar cualquier información que contribuya al esclarecimiento de los hechos a través de la línea 123 o de la patrulla de Policía más cercana”, detalló el oficial.

De manera extraoficial, se conoció que las víctimas respondían a los nombres de Eduardo Alexander Loaiza y Daniel Eduardo Carvajal Alate, de 19 y 21 años, respectivamente. Los jóvenes, al parecer, se encontraban al interior de la vivienda jugando videojuegos con una o más personas y, en determinado momento, les dispararon en la cabeza.

A la fecha, Ibagué registra por lo menos 35 homicidios en lo corrido de 2026, incluidos los dos jóvenes asesinados este viernes.