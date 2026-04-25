Más de seis personas heridas tras ataques con explosivos en el sur del Cauca

Así quedó uno de los explosivos afectados por la explosión. Crédito: Suministrada.

Mercaderes - Cauca

Ataques con explosivos en la vía Panamericana al paso de vehículos en el sur Cauca deja más cinco personas lesionadas, incluido un menor de edad y el conductor de un bus de transporte público.

Los hechos se registraron, dos momentos diferentes en el sector de Pan de Azúcar jurisdicción del municipio de Mercaderes, Cauca, en límites con Nariño.

Inicialmente un explosivo detonó al paso de una tractomula que afectó también a un bus interdepartamental de TransIpiales. Momentos después activaron otra carga contra tres vehículos tipo chivas.

La secretaria de gobierno del Cauca, Maribel Perafán, manifestó que los lesionados fueron remitidos a centros médicos para su atención inmediata, a través de gestiones realizadas por la secretaría de salud departamental.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán rechazó los hechos y explicó que en reiteradas ocasiones a manifestado al Ministerio de Defensa para reforzar las acciones de seguridad en los corredores viales de la región.

Estos hechos se suman a una escalada violenta de grupos armados ilegales en varios puntos del departamento, al parecer, como represalia por las ofensivas de la Policía y el Ejército.