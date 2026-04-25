Incendio en el Hospital Militar de Bogotá: evacuaron de forma preventiva

Incendio en el Hospital Militar de Bogotá: evacuaron todo el edificio.

Bogotá D.C

En horas de la mañana de este sábado 25 de abril se presentó un incendio en el Hospital Militar , ubicado en la Transversal 3 con Calle 49, en el norte de Bogotá que causó temor entre los ciudadanos.

El piso número 9 tuvo que ser evacuado mientras el Cuerpo de Bomberos atendía la emergencia. Hasta el momento, no se presentan personas heridas.

Los Bomberos de las estaciones Chapinero y Central continúan controlando el fuego con apoyo de los Equipos Especializados de Rescate Técnico y Aeronaves No Tripuladas.

Desde el Hospital Militar indicaron que la situación se debe a la “presencia de humo por un equipo”.

Una vez la situación fue controlada, el hospital continuó operando con normalidad y en este momento se adelantan las revisiones correspondientes para identificar la causa del incidente.

Este es el comunicado del Hospital Militar: