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25 abr 2026 Actualizado 15:56

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Incendio en el Hospital Militar de Bogotá: evacuaron de forma preventiva

No se registran personas lesionadas y el centro médico funciona con normalidad.

Incendio en el Hospital Militar de Bogotá: evacuaron todo el edificio.

Incendio en el Hospital Militar de Bogotá: evacuaron todo el edificio.

Incendio en el Hospital Militar de Bogotá: evacuaron todo el edificio.

Juliana De Los Ríos

Bogotá

Bogotá D.C

En horas de la mañana de este sábado 25 de abril se presentó un incendio en el Hospital Militar, ubicado en la Transversal 3 con Calle 49, en el norte de Bogotá que causó temor entre los ciudadanos.

El piso número 9 tuvo que ser evacuado mientras el Cuerpo de Bomberos atendía la emergencia. Hasta el momento, no se presentan personas heridas.

Los Bomberos de las estaciones Chapinero y Central continúan controlando el fuego con apoyo de los Equipos Especializados de Rescate Técnico y Aeronaves No Tripuladas.

Desde el Hospital Militar indicaron que la situación se debe a la “presencia de humo por un equipo”.

Una vez la situación fue controlada, el hospital continuó operando con normalidad y en este momento se adelantan las revisiones correspondientes para identificar la causa del incidente.

Este es el comunicado del Hospital Militar:

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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