Incendio en el Hospital Militar de Bogotá: evacuaron de forma preventiva
No se registran personas lesionadas y el centro médico funciona con normalidad.
Bogotá D.C
En horas de la mañana de este sábado 25 de abril se presentó un incendio en el Hospital Militar, ubicado en la Transversal 3 con Calle 49, en el norte de Bogotá que causó temor entre los ciudadanos.
El piso número 9 tuvo que ser evacuado mientras el Cuerpo de Bomberos atendía la emergencia. Hasta el momento, no se presentan personas heridas.
Los Bomberos de las estaciones Chapinero y Central continúan controlando el fuego con apoyo de los Equipos Especializados de Rescate Técnico y Aeronaves No Tripuladas.
Desde el Hospital Militar indicaron que la situación se debe a la “presencia de humo por un equipo”.
Una vez la situación fue controlada, el hospital continuó operando con normalidad y en este momento se adelantan las revisiones correspondientes para identificar la causa del incidente.
Este es el comunicado del Hospital Militar:
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....