Estrella de la Liga Colombiana firma el fichaje más caro de la historia en su club y se va a Europa

El joven hondureño Dereck Moncada protagoniza una de las transferencias más llamativas del mercado tras confirmarse su salida del Club Necaxa, en una operación que ya es catalogada como la más costosa vinculada al club mexicano. La negociación, adelantada por el periodista César Luis Merlo , marca un antes y un después para el entorno del futbolista, que con apenas 18 años dará el salto al fútbol europeo en medio de gran expectativa.

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Moncada, quien pertenecía al Necaxa pero sumó experiencia en Colombia con el Inter Bogotá, llamó la atención por su rápido crecimiento y rendimiento. Su paso por la liga local dejó números destacados: cinco goles y dos asistencias en 15 partidos, consolidándose como titular y pieza clave en su equipo. Ese desempeño fue suficiente para despertar el interés desde Europa, acelerando una negociación que terminó rompiendo registros.

El destino del jugador será el FC Lugano, equipo que apostó fuerte por su proyección y lo vinculará por cinco temporadas. Aunque no aterriza en una de las ligas más mediáticas del continente, este paso representa una vitrina clave para su crecimiento profesional y un posible trampolín hacia clubes de mayor peso en el futuro.

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En paralelo, la Selección de Honduras seguirá de cerca su evolución, considerando a Moncada como una de sus grandes promesas. Su llegada a Europa no solo confirma su proyección, sino que también refuerza la idea de que su nombre podría convertirse en protagonista en los próximos años dentro del fútbol internacional.