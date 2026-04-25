Daniel Muñoz marcó escandaloso gol con Crystal Palace y fue agredido por un hincha de Liverpool . (Photo by Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images) / Liverpool FC

Polémica jornada para Daniel Muñoz en la Premier League. Aunque el Crystal Palace cayó por 3-1 en su visita a Liverpool, el defensor colombiano protagonizó una insólita situación que desencadenó en una agresión de parte de un aficionado.

El duelo en Anfield transcurría sin mayores contratiempo, gracias a las anotaciones de Alexander Isak y Andrew Robertson en el cierre de la primera mitad. Parecía ser un triunfo sin contratiempos de los Reds, hasta el minuto 71 cuando se produjo el escándalo del encuentro.

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Polémico gol de Daniel Muñoz en Liverpool vs. Crystal Palace

En una acción ofensiva del Palace, Ismaila Sarr buscó un balón profundo dentro del área e intentó rematar como pudo, pero a tiempo llegó el cierre de Freddie Woodman, quien estaba jugando en lugar de los lesionados Alisson Becker y Giorgi Mamardashvili.

Tras esto, el arquero británico quedó tendido sobre el césped y pidió la atención médica, debido a un golpe en su rodilla al realizar el achique. Ahora bien, el balón no salió y quedó en poder de Daniel Muñoz, quien vio que el guardameta no se levantaría y remató a portería vacía. Gol que prendió el enojo de la hinchada local. Asimismo, aunque los jugadores de Liverpool le reclamaron al juez, la jugada era absolutamente válida.

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Agresión contra Daniel Muñoz en Liverpool vs. Crystal Palace

Si bien los futbolistas de Liverpool, incluído el capitán Virgil van Dijk, no le dieron mayor trascendencia al hecho, los aficionados en Anfield repudiaron por completo la anotación de Daniel Muñoz, debido a que consideraban que atentaba contra el juego limpio.

La molestia fue tal, que cuatro minutos después de la anotación (75′), Muñoz fue a realizar un saque de banda, pero un hincha agarró el balón que había salido y lo lanzó a la cabeza del lateral antioqueño. Agresión que las demás personas en la tribuna celebraron, mientras que el colombiano se burló de la situación y habló con el árbitro. Por fortuna no pasó a mayores.

Aunque el Crystal Palace estuvo cerca de lograr el empate, un remate de Strand Larsen se estrelló en el palo, al final lo sentenció Liverpool con un soberbio derechazo de Florian Wirtz. Victoria de los Reds en medio de un curioso partido de Daniel Muñoz...

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