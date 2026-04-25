Bayern Múnich de Luis Díaz consigue histórica victoria sobre Mainz: así queda la tabla de posiciones

Bayern Múnich pasó de un primer tiempo de terror a una segunda parte de excelencia absoluta. En la mañana de este sábado 25 de abril, el cuadro bávaro consiguió una histórica victoria por 4-3 en campo del Mainz 05, equipo que se fue al descanso con una ventaja de 3-0, pero no pudo aguantar en el complemento.

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El atacante colombiano fue titular en un once repleto de suplentes. Aunque fue de lo más destacado de su equipo a lo largo de los primeros 45 minutos, el entrenador Vincent Kompany decidió darle descanso de cara a la parte definitiva de la temporada.

Y es que Dominik Kohr se encargó de abrir la cuenta en favor de los locales cumplido el cuarto de hora, al 29′ apareció Paul Nebel para ampliar diferencias y en el tiempo de reposición Sheraldo Becker selló lo que parecía ser una goleada del Mainz, pero nada más alejado de la realidad.

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Para la segunda parte ingresaron Michael Olise y Harry Kane, quienes comandaron la remontada. Al 54′, Nicolas Jackson decretó el descuento y a partir de allí llegó el torbellino de anotaciones visitantes en tan solo diez minutos: Olise anotó al 74′, Jamal Musiala lo empató al 82′ y Kane selló la remontada al 84′.

Histórica remontada del Bayern, que suma 82 puntos y a falta de tres jornada puede igualar el récord de puntos conseguido en una Bundesliga (91 en la temporada 2012-13).

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