Carlos Sánchez defiende a Luis Díaz en Selección Colombia: “No hay que ponerle una mochila más”

Carlos Sánchez, conocido como la Roca en su pasado como futbolista, se refirió al liderazgo dentro de la Selección Colombia y dejó un mensaje claro sobre cómo debe asumirse ese rol en el grupo. El ex mediocampista fue enfático en que el liderazgo no se impone ni se asigna por nombre o presente, (refiriéndose a Luis Díaz), sino que surge de manera natural en cada jugador.

“Yo creo que no hay que ponerle (a Lucho) una mochila más a él, hay que liberarlo, él lo va a sentir. Él lo va a sentir él solo y se va a hacer a cargo de eso. No hay que ponerle una mochila más que tiene que liderar”, aseguró.

Le puede interesar: Cúcuta 1-1 Junior: Resumen del partido y goles de la Liga Colombiana de la fecha 18

En esa misma línea, explicó que por Díaz ser el jugador referente no significa que automáticamente debe ser el líder dentro del equipo: “Van a liderar los que se sienten en la capacidad de liderar. No es porque tú seas el mejor jugador de Colombia hoy en día que eres el líder. No tiene nada que ver una cosa con la otra”.

Sánchez también destacó que ese rol se construye con el tiempo, la experiencia y la percepción del grupo: “El jugador lo siente, eso te lo dan los partidos, eso te lo dan también de cómo te ven tus compañeros. Entonces, no hay que ponerle una mochila, hay que dejarlo que disfrute”.

Le puede interesar: “Sao Paulo es el partido más importante del año”: Arias visualiza a Millonarios en Copa Sudamericana

Además, hizo una reflexión directa al finalizar sus declaraciones sobre Luis Díaz, en donde resaltó su nivel y pidiendo que al pueblo Colombiano que debe valorar más a sus jugadores: “Hoy, si Luis Díaz fuera de otra nacionalidad, Balón de Oro, ya. ¿Qué esperan ustedes? Creámosla. Que en otro lado se la creen, con mucho menos”.

Finalmente, hizo un llamado a cambiar la narrativa alrededor del fútbol colombiano: “Somos muy buenos, muy buenos. Los invito a que empecemos a hablar de lo nuestro de una manera distinta, positiva, construyendo. Todos hacemos parte de esto”.