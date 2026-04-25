Así le fue Nairo Quintana en la etapa 3 de la Vuelta a Asturias: ¡Más líder que nunca!. (Photo by David Pastor Andres/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / SOPA Images

¡Nairo Quintana se mantiene como sólido líder de la Vuelta a Asturias 2026! El pedalista colombiano se mantuvo a la par del grupo principal y mantuvo su ventaja de 31 segundos respecto a su perseguidor Adriá Perica.

Jornada redonda en la que el mexicano Edgar Cadena, del equipo Storck MRW Bau, se quedó con la tercera etapa, tras protagonizar una escapada en solitario a 22 kilómetros de meta.

Cadena cruzó la llegada en Vegadeo con 26 segundos sobre el pelotón que llevaba en los primeros puestos al colombiano Nairo Quintana, que mantiene el liderato de cara a la última etapa de este domingo.

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Así transcurrió la tercera etapa

Unos 90 corredores tomaron la salida en Figueras en un pelotón que circuló agrupado durante los primeros 10 kilómetros. Ahora bien, al superar los 20 KM, saltaron Nil Gimeno (Kern Pharma), Iúri Leitao (Caja Rural – Seguros RGA), Carlos García (Burgos Burpellet BH), Nicolás Alustiza (Euskaltel Euskadi), Miguel Heidemann (REMBE rad net), Matthew Walls (Team Storck – MRW Bau) y Eduardo Pérez-Landaluce (Óbidos Cycling Team).

Los siete escapados lograron consolidar una diferencia de un minuto y medio sobre el pelotón a 104 kilómetros de meta. Más adelante, el grupo de cabeza amplió su ventaja a tres minutos transcurridos los primeros 50 kilómetros de carrera, aunque a 85 de meta la diferencia se redujo a poco más de un minuto sobre el pelotón con el Movistar Team al frente para proteger al corredor colombiano Nairo Quintana, líder de la general.

Ante la proximidad del pelotón, Nil Gimeno, Carlos García y Nicolás Alustiza reaccionaron con un ataque que abrió una brecha sobre el resto de corredores que habían iniciado la fuga. Ahora bien, a las puertas de Taramundi, a 28 kilómetros de meta, los tres que integraban el grupo perseguidor fueron absorbidos por el pelotón, del que saltó el mexicano Edgar Cadena (Stork), quien dio caza a García Pierna y se lanzó en solitario hacia la victoria de etapa.

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Clasificación general de la Vuelta a Asturias