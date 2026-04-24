¿Subió o bajó? Precio del café HOY 24 de abril: así finaliza la semana

El café no solo es un producto de exportación para Colombia, sino también un elemento central en la vida cotidiana de millones de personas, desde el campo hasta las ciudades, donde su consumo hace parte de hábitos culturales profundamente arraigados.

Colombia se ha posicionado internacionalmente por su café suave, resultado de procesos de recolección manual, selección del grano y métodos de beneficio que buscan mantener estándares altos en cada etapa de producción.

En los últimos años, el café colombiano ha ganado mayor protagonismo en mercados especializados, donde se valora el origen, la trazabilidad y los procesos sostenibles, lo que ha permitido a algunos productores acceder a mejores oportunidades comerciales, esto avalado por la Federación Nacional de Cafeteros.

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Este es el precio del café en Colombia para HOY 24 de abril de 2026

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este viernes 24 de abril se cotizará en $2,244,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cotización representa una baja con respecto al precio del día anterior, jueves 23 de abril cuando el precio también se situó en $2,285,000 pesos por carga.

El informe también señala que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este viernes 24 se mantiene en 10.000 pesos por kilogramo, manteniendo su valor.

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Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, viernes 24 de abril

En su informe, la Federación Nacional de Cafeteros también señaló los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este viernes 24 de abril. Estos son:

ARMENIA : Carga: 2,244,500 // Kilo: 17,956 // ARROBA: 224,450

: Carga: 2,244,500 // Kilo: 17,956 // ARROBA: 224,450 BOGOTÁ: Carga: 2,243,250 // Kilo: 17,946 // ARROBA: 224,325

Carga: 2,243,250 // Kilo: 17,946 // ARROBA: 224,325 BUCARAMANGA: Carga: 2,242,875 // Kilo: 17,943 // ARROBA: 224,288

Carga: 2,242,875 // Kilo: 17,943 // ARROBA: 224,288 BUGA: Carga: 2,245,250 // Kilo: 17,962 // ARROBA: 224,525

Carga: 2,245,250 // Kilo: 17,962 // ARROBA: 224,525 CHINCHINÁ: Carga: 2,244,375 // Kilo: 17,955 // ARROBA: 224,438

Carga: 2,244,375 // Kilo: 17,955 // ARROBA: 224,438 CÚCUTA: Carga: 2,242,375 // Kilo: 17,939 // ARROBA: 224,238

Carga: 2,242,375 // Kilo: 17,939 // ARROBA: 224,238 IBAGUÉ: Carga: 2,243,625 // Kilo: 17,949 // ARROBA: 224,363

Carga: 2,243,625 // Kilo: 17,949 // ARROBA: 224,363 MANIZALES: Carga: 2,244,375 // Kilo: 17,955 // ARROBA: 224,438

Carga: 2,244,375 // Kilo: 17,955 // ARROBA: 224,438 MEDELLÍN: Carga: 2,243,625 // Kilo: 17,949 // ARROBA: 224,363

Carga: 2,243,625 // Kilo: 17,949 // ARROBA: 224,363 NEIVA: Carga: 2,242,750 // Kilo: 17,942 // ARROBA: 224,275

Carga: 2,242,750 // Kilo: 17,942 // ARROBA: 224,275 PAMPLONA: Carga: 2,242,500 // Kilo: 17,940 // ARROBA: 224,250

Carga: 2,242,500 // Kilo: 17,940 // ARROBA: 224,250 PASTO: Carga: 2,242,500 // Kilo: 17,940 // ARROBA: 224,250

Carga: 2,242,500 // Kilo: 17,940 // ARROBA: 224,250 PEREIRA: Carga: 2,244,375 // Kilo: 17,955 // ARROBA: 224,438

Carga: 2,244,375 // Kilo: 17,955 // ARROBA: 224,438 POPAYÁN: Carga: 2,244,625 // Kilo: 17,957 // ARROBA: 224,463

Carga: 2,244,625 // Kilo: 17,957 // ARROBA: 224,463 SANTA MARTA: Carga: 2,246,125 // Kilo: 17,969 // ARROBA: 224,613

Carga: 2,246,125 // Kilo: 17,969 // ARROBA: 224,613 VALLEDUPAR: Carga: 2,243,750 // Kilo: 17,950 // ARROBA: 224,375

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