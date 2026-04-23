¿Cuándo se celebra el Día del Niño en Colombia y por qué?: planes para celebrar esta fecha

El día del niño es una celebración especial dedicada a brindarle importancia a los derechos que tienen los infantes del país. En Colombia tiene su propia fecha con el propósito de que todos los años los padres y las instituciones académicas le hagan un homenaje a los más pequeños.

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Para la Organización de Naciones Unidas (ONU), este día especial es el 20 de noviembre, haciendo un homenaje a la Declaración de los Derechos del Niño del año 1959. La propuesta es sensibilizar a educadores, padres y gobiernos para que se respete y cuide el bienestar de los menores de edad.

¿Cuándo se celebra el Día del Niño en Colombia y por qué?

En el país, este día se conmemora desde 1999, pero se institucionalizó en 2001 con la Ley 724. Esta última, indica: “por la cual se institucionaliza el Día de la Niñez y la Recreación y se dictan otras disposiciones”. En ella se afirma que esta celebración siempre será el último sábado del mes de abril. Es decir, que este año tiene fecha el próximo sábado 25.

El origen de este día, tanto a nivel internacional como nacional, se pensó para erradicar el trabajo y el maltrato infantil al que eran sometidos muchos niños en el siglo XIX y XX.

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Dónde celebrar el Día del Niño en Bogotá

Para quienes buscan planes diferentes para celebrar el día de los niños en Bogotá este fin de semana hay varias opciones:

Parque Metropolitano Simón Bolívar:

Este espacio regala varias opciones al aire libre, se pueden hacer picnic, pasear en bicicleta, visitar las zonas comunes y crear varios juegos familiares. También destaca el Parque de los Niños y las Niñas, diseñado especialmente para el entretenimiento infantil.

Maloka:

Este espacio genera experiencias interactivas de ciencia y tecnología para toda la familia, además tiene varias exposiciones que van variando con frecuencia.

Jardín Botánico:

Es una opción para quienes prefieren un plan más tranquilo, con contacto con la naturaleza. El Jardín Botánico ofrece recorridos naturales y espacios para el aprendizaje ambiental.

Centros comerciales:

Hay centros comerciales que ofrecen gran variedad de actividades entre juegos, experiencias inmersivas y de baile, ya que hay gran auge del K-pop:

Centro comercial El Edén:

Trae una propuesta que conecta con las tendencias actuales que integra cultura, tecnología y entretenimiento. Ofrecerán un show “Las Guerreras Doradas K-Pop: El Musical” el 25 de abril.

Centro Chía:

Con el eslogan “En abril ser niño está de moda”, este centro comercial apuesta por una agenda que combina creatividad, aprendizaje y entretenimiento con actividades que involucran la plastilina, pintura inspirada en Dalí, jornadas de fábulas y títeres basadas en Rafael Pombo, así como actividades enfocadas en lectura y lenguaje.

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