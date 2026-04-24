¿Quiénes son los 10 mejores puntajes para el cargo de contralor general? Estos son los resultados

Estos serían los 10 elegibles para el cargo de contralor de la República. / Foto: Suministrada

Tras la aplicación de la prueba de conocimientos realizada por la Universidad de Cartagena, el Congreso de la República tendrá la responsabilidad de estudiar las hojas de vida de los aspirantes, para depurar la lista de los 37 que aprobaron el examen a sólo 10 nombres elegibles para el cargo de contralor general.

De acuerdo con los resultados publicados, donde participaron más de 240 aspirantes, el exvicecontralor Carlos Mario Zuluaga obtuvo el primer lugar con 98 aciertos, seguido por Julián Mauricio Ruiz Rodríguez con 95 aciertos y Karol González Mora con 94 aciertos.

Estos son los 10 mejores puntajes:

1. Carlos Mario Zuluaga Pardo: 98 aciertos

2. Julián Mauricio Ruiz Rodríguez: 95 aciertos

3. Karol González Mora: 94 aciertos

4. Elisina Ortega Consuegra: 93 aciertos

5. Andrés Castro Franco: 90 aciertos

6. Luis Enrique Abadía García: 89 aciertos

7. Jorge Eliecer Laverde Vargas: 88 aciertos

8. Ana Elena Monsalvo Herrera: 85 aciertos

9. David Alonso Roa Salguero: 83 aciertos

10. Erika Sabogal Castro: 83 aciertos

Cabe recalcar que los primeros 37 mejores puntajes pasarán a la siguiente fase y serán entrevistados por una comisión accidental que valorará sus hojas de vida. La lista se dará a conocer a partir del miércoles 20 de mayo.

Este proceso es fundamental para elegir a la persona que asumirá el control fiscal del país y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

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