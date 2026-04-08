Congreso admitió a 244 candidatos al cargo de contralor general: esta es la lista

Congreso de la República y Contraloría General de la República

El Congreso de la República depuró la lista de aspirantes al cargo de contralor general de la República: de 270 inscritos, 244 fueron admitidos y pasarán a la siguiente fase.

Entre los admitidos están Carlos Mario Zuluaga, ex vicecontralor general; Andrés Castro Franco, personero de Bogotá y excontralor del sector Justicia; Rodolfo Zea, exministro de Agricultura; Ana Elena Monsalvo, excontralora delegada de Economía y Finanzas; y Gustavo García, excandidato al Senado y ex viceministro del Interior.

En contexto: Arranca proceso de elección de contralor general de la República: esta es la lista de inscritos

También siguen en el proceso de elección Carlos Augusto Wilches, contralor de Cundinamarca; Diana Carolina Torres, excontralora de Medellín; Elvia Otero, exdirectora de la DIARI (Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata) de la Contraloría General de la República; y Luis Enrique Abadía, contralor delegado para la Gestión Pública e Instituciones Financieras.

Entretanto, 26 aspirantes fueron descartados porque no cumplieron los requisitos establecidos. Algunos no aportaron los documentos exigidos y otros no cumplen con la experiencia profesional necesaria.

De acuerdo con el cronograma oficial, la Universidad de Cartagena es la institución de educación superior encargada de aplicar las pruebas de conocimiento el próximo 20 de abril de 2026.

Los resultados definitivos se publicarán a finales de este mes, dando paso a la valoración de las hojas de vida y a la conformación de la lista de habilitados.

El calendario establece que al menos 20 aspirantes deberán superar las pruebas para avanzar a la siguiente fase del proceso, que incluye audiencias públicas ante una Comisión Accidental del Congreso de la República y la conformación de una lista final de 10 elegibles.

Elección del contralor general de la República será en agosto de 2026

Según la resolución, la elección del contralor general de la República en el Congreso en pleno está prevista para el 12 de agosto de 2026, fecha en la que senadores y representantes definirán quién asumirá el control fiscal del país durante el próximo periodo presidencial.

En contexto: Congreso abrió convocatoria para elegir al próximo Contralor General