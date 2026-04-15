Propone gobierno sin ‘Benedettis’ ni ‘Abudines’: Jennifer Pedraza habla de campaña de Sergio Fajardo

Este martes, 14 de abril, habló en los micrófonos de Hora 20, de Caracol Radio con Diana Calderón, la jefa de campaña del candidato presidencial Sergio Fajardo, Jennifer Pedraza, quien se refirió a varios puntos de lo que buscan generar con el avance de esta misma.

La campaña de Sergio Fajardo

Pedraza, que entre otras cosas es senadora electa para el periodo legislativo del 2026 al 20230, aseguró que la campaña que ella representa, “que es la de los profesores Sergio Fajardo y la profesora Edna Bonilla, pretende y le propone a Colombia construir un gobierno no anti-Petro, sino un gobierno post-Petro, que reconozca que este país tiene deudas históricas por saldar, deudas de pobreza, deudas de violencia, brechas de género, y que no pretende volver al pasado”.

“Tampoco pretende manosear e instrumentalizar las causas sociales, como creo que lo ha hecho este Gobierno. Es un gobierno sin Benedettis, pero tampoco con Abudines (en referencia a la exministra TIC del Gobierno Duque, Karen Abudinen). Es un Gobierno sin Holman-Morris, pero tampoco con machitos en el poder o, incluso, con candidatas presidenciales que niegan los derechos que a las mujeres nos ha costado mucho trabajo conquistar”, comentó.

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Tres temas centrales, la propuesta de la campaña de Fajardo

Adicionalmente, explicó: “Nosotros proponemos atender tres temas centrales: la salud de una manera distinta (...) una propuesta de atender en un PMU de manera inmediata el acceso a los medicamentos y el auge y el flujo de recursos al sistema de salud. Segundo, la seguridad y la lucha anticorrupción que parece que se hubiera dejado como una renuncia y finalmente, es que Sergio Fajardo no solamente sabe gobernar, sino que lo ha hecho muy bien en el pasado. Cogió a Medellín y Antioquia, siendo de las zonas y de las regiones más peligrosas del mundo, y las entregó siendo las más educadas y eso es lo que vamos a hacer con Colombia”, contó.

Expresó la solidaridad con la campaña de Paloma Valencia luego de que la candidata recibiera amenazas

Por otro lado, Pedraza expresó su solidaridad con Paloma Valencia luego de que este fin de semana recibiera amenazas.

“Yo quiero, en primer lugar, expresarle mi solidaridad a la candidatura presidencial de la senadora Paloma Valencia. No es aceptable que en este país amenacen a ningún candidato o a ninguna candidata presidencial, y es gravísimo porque eso es un retroceso para la democracia en Colombia”, enfatizó.

Sí asistirán a los debates presidenciales

La senadora electa también afirmó que junto a Sergio Fajardo sí asistirán a los debates presidenciales.

“Quiero rechazar, tanto que en el gobierno de Uribe hayan chuzado congresistas de la oposición y exmagistrados, como el hecho de que hayan puesto a alguien tan cuestionable en la Dirección Nacional de Inteligencia, porque, precisamente, es contra lo que luchamos toda la vida, por lo menos los que nos opusimos al uribismo y queríamos gobiernos alternativos y gobiernos distintos, y por eso creo que es tan importante acudir a los debates presidenciales”, comentó.

El papel de las redes sociales la campaña

“A nosotros llevan años, mejor dicho, tildándonos de, por un lado, cuando Fajardo decidió votar en blanco, no lo bajaban de paramilitar, después otros diciéndole guerrillero. A mí me parece que con esa narrativa hay que tener mucho cuidado. Los líderes políticos tenemos una responsabilidad en las ideas que replicamos, hay que ser cuidadoso con el lenguaje, decir que uno va a destrozar al que piensa distinto en un país en el que de verdad han destrozado gente que piensa de una perspectiva que puede ser minoritaria, es muy grave. Desde nuestra campaña, honestamente, nosotros estamos en una apuesta digital muy fuerte, le dedicamos bastante a comunicar a través de redes sociales, TikTok se ha vuelto para nosotros un mecanismo de conversación directa con la juventud, y creemos que también ha sido un mecanismo para ampliar la democracia y convocar a nuevas conversaciones, quizás gratuitas, pues un poco más que requieren menos recursos. Las redes sociales nos han permitido esa posibilidad, pero pilas también con la inteligencia artificial. Hemos visto ataques también creados con inteligencia artificial y todavía no tenemos una democracia con las defensas suficientemente altas para identificarlo”, dijo.

Escuche el debate completo a continuación:

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