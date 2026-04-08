“Defienden imputados”: Pedraza equipara al presidente Petro y a Paloma Valencia

La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro y a su detractora política, Paloma Valencia, al acusarlos de coincidir en su postura frente a casos de corrupción en el país.

A través de sus redes sociales, la congresista aseguró que ambos líderes políticos “defienden sin pudor a imputados por corrupción y ven el vencimiento de términos como un salvavidas”.

Pedraza también respondió directamente al jefe de Estado con un mensaje en el que marcó distancia frente a su gobierno y cuestionó su actuar político.

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“Presidente Gustavo Petro, si mis principios estuvieran a la venta, su gobierno habría sido el primero en intentar comprarlos”, afirmó la representante en su pronunciamiento.

En ese mismo mensaje agregó que “afortunadamente los tengo bien puestos y nunca estarán al servicio de quienes se roban este país”, reforzando su postura contra la corrupción.

La congresista fue más allá al señalar que, pese a sus diferencias ideológicas, Petro y Valencia coinciden en este tema. “Usted y Paloma Valencia tienen más cosas en común de lo que parece”, sostuvo.