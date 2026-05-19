“Usted respalda a Iván Velásquez, explique”: Paloma Valencia a Iván Cepeda por ‘Proyecto Fortaleza’

Paloma Valencia cuestionó a Iván Cepeda por cercanía con Iván Velásquez en medio de la polémica por el ‘Proyecto Fortaleza’. / Foto: Suministrada

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, lanzó nuevos cuestionamientos contra el senador y también aspirante presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en medio de la controversia por el denominado ‘Proyecto Fortaleza’, un contrato del Ministerio de Defensa que terminó cancelado pese a millonarios desembolsos realizados durante la gestión de Iván Velásquez.

A través de su cuenta de X, Valencia le pidió al congresista explicar por qué sigue respaldando públicamente al exministro de Defensa, luego de las denuncias que ella misma ha hecho sobre presuntas irregularidades en el manejo del contrato.

“Usted que es tan amigo de Iván Velásquez y respalda su carrera pública, explíquenos por qué el Ministerio de Defensa en diciembre de 2022 modificó un contrato billonario para entregarle $195.375 millones a un contratista como ganancia anticipada, sin poner un solo ladrillo ni dar garantías”, escribió.

La aspirante presidencial aseguró que el caso sería incluso más grave que el escándalo de los carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): “El presunto robo del ‘Proyecto Fortaleza’ es cuatro veces más grande que lo que se perdió con los carrotanques de la UNGRD”.

Además, cuestionó la relación política entre Cepeda y sectores cercanos al Ministerio de Defensa, señalando que una exasesora de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador actualmente ocupa un cargo dentro de esa cartera.

“Usted que es tan cercano al Ministerio de Defensa y tiene a su exasesora de UTL como secretaria de gabinete, debería saber por qué en la gestión de su amigo Velásquez le dieron este regalo al contratista canadiense”, dijo.

¿Por qué se originó la denuncia?

La polémica se dio luego de que Valencia denunciara públicamente presuntas irregularidades en el manejo del ‘Proyecto Fortaleza’, una iniciativa que buscaba construir un complejo administrativo para el sector defensa en Bogotá.

Según la candidata, el ministerio modificó el contrato firmado con la empresa The Canadian Commercial Corporation (CCC) para autorizar un giro anticipado de $195.375 millones, pese a que el proyecto nunca inició obras.

Además, sostuvo que el contrato terminó siendo cancelado unilateralmente y que los recursos entregados no habrían sido devueltos.

Hasta el momento, el aspirante Iván Cepeda no se ha pronunciado sobre los señalamientos realizados por la candidata presidencial del Centro Democrático.